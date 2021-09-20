Вчені назвали спосіб отримати «надлюдський» імунітет

Коронавірус і вакцинація разом дають ефективний проти всіх штамів імунітет

Вчені з Великої Британії назвали спосіб отримати «надлюдський» імунітет. Вони підкреслили, що після перенесеного коронавірусу слід вакцинуватися, тоді захист буде набагато сильніший, ніж після щеплення або хвороби окремо, пише The Telegraph.

Дослідники з'ясували, що Covid-19 в комплексі з наступними двома дозами вакцин Pfizer або Moderna дають організму величезну кількість «гнучких» антитіл, які в подальшому реагують навіть на варіанти, які мутували.

Вірусолог з Рокфеллерівського університету Пол Бієніас (Paul Bienasz) стверджує, що антитіла у випробовуваних з гібридним імунітетом можуть нейтралізувати всі шість штамів, в тому числі дельту і бету. Також захист організму перемагає штучно створений в лабораторії вірус, проти якого безсилий імунітет тих людей, які тільки перехворіли або тільки щеплених.

«Виходячи з цих висновків, можна сказати, що імунна система з часом отримає перевагу перед вірусом. Якщо нам пощастить, з часом SARS-CoV-2 потрапить в категорію вірусів, через які з'являється лише легка застуда», - підсумував учений.

Раніше дослідники з Меріленда заявили, що коронавірус розвивається, щоб краще поширюватися по повітрю. Американські медики описали еволюцію коронавірусу. За їхніми словами, «дельта», ймовірно, ще більш адаптована для «подорожі» по повітрю. Фахівці порекомендували носити засоби індивідуального захисту для запобігання заражень.

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