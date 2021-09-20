На Буковині виявили 200 нових випадків коронавірусу за добу

Загалом на Буковині зафіксовано 85 479 випадків хвороби

У Чернівецькій області за 18 вересня зафіксували 200 нових випадків інфікування Covid-19, також в області одужало 18 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 85 479 випадків хвороби. За останню добу 18 людей одужало, 79 338 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 1 922 людини.

За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 818 ПЛР-дослідження та 452 експрес-тести.

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 348 381 випадок коронавірусної хвороби Covid-19, з них 54 875 — летальні.

До слова, група експертів Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) порекомендувала третій укол вакциною Pfizer від Covid-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику.

Нагадаємо, раніше нове дослідження, проведене в Ізраїлі, довело, що бустерне щеплення третьою дозою вакцини Pfizer підвищує імунний захист від коронавірусу в 10 разів.

Нагадаємо, причина важкого перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів – підвищений рівень вироблення аутоантитіл, що діють проти тканин людини.

Також раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

Крім того, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.

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