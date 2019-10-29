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    День гарбуза: осіннє свято в Одеському зоопарку

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    День гарбуза: осіннє свято в Одеському зоопарку

    Конкурси, вікторини, естафети для дітей, тематична фотозона і показові годування тварин

    В Одеському зоопарку пройшло яскраве і пізнавальне свято «День гарбуза».

    Маленьких відвідувачів в цей день чекала захоплююча ігрова програма в компанії ведучих - героя Супергарбуза і хитрої відьмочки. Діти успішно впоралися з усіма конкурсами, вікторинами та рухливими естафетами.

    Також в зоопарку був встановлена тематична фотозона для всіх бажаючих, яка допомогла створити справжню атмосферу золотої осені.

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    День гарбуза: осіннє свято в Одеському зоопарку
    День гарбуза: осіннє свято в Одеському зоопарку
    День гарбуза: осіннє свято в Одеському зоопарку
    День гарбуза: осіннє свято в Одеському зоопарку
    День гарбуза: осіннє свято в Одеському зоопарку
    День гарбуза: осіннє свято в Одеському зоопарку
    День гарбуза: осіннє свято в Одеському зоопарку
    День гарбуза: осіннє свято в Одеському зоопарку

    На завершення святкової програми організатори запросили всіх на показові годування екзотичних тварин. Всі присутні дізналися, хто із звірів із задоволенням готовий поласувати гарбузом, і поспостерігали за трапезою зелених мавп, ведмедів і слона. 

    діти Одеса зоопарк
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