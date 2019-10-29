День гарбуза: осіннє свято в Одеському зоопарку



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Конкурси, вікторини, естафети для дітей, тематична фотозона і показові годування тварин

В Одеському зоопарку пройшло яскраве і пізнавальне свято «День гарбуза».

Маленьких відвідувачів в цей день чекала захоплююча ігрова програма в компанії ведучих - героя Супергарбуза і хитрої відьмочки. Діти успішно впоралися з усіма конкурсами, вікторинами та рухливими естафетами.

Також в зоопарку був встановлена тематична фотозона для всіх бажаючих, яка допомогла створити справжню атмосферу золотої осені.

На завершення святкової програми організатори запросили всіх на показові годування екзотичних тварин. Всі присутні дізналися, хто із звірів із задоволенням готовий поласувати гарбузом, і поспостерігали за трапезою зелених мавп, ведмедів і слона.