День міста: одеситам повідомили про зміни у роботі громадського транспорту



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Робота транспорту в Одесі 2 вересня

У зв'язку зі святкуванням Дня міста Одеси 2 вересня 2020 року вносяться зміни тимчасового характеру до схем руху міського громадського транспорту.

07:00 25 серпня (монтаж сцени) до 18:00 4 вересня 2020 роки (демонтаж сцени) буде тимчасово обмежено рух автотранспорту на естакаду Морського вокзалу.

Із 17:00 1 вересня до 00:00 3 вересня 2020 року буде тимчасово припинено рух автотранспорту по вул. Пушкінській (від вул. Дерибасівської до вул. Ланжеронівської), вул. Ланжеронівській (від вул. Пушкінської до вул. Катерининської).

На час проведення святкових заходів із 08:00 2 вересня до 00:00 3 вересня 2020 року буде призупинено рух автотранспорту по вул. Катерининській (від вул. Ланжеронівської до Катерининської площі) та Сабанєєвому мосту від вул. Гоголя.

З 11:00 до 14:00 2 вересня 2020 року обмежується рух автотранспорту по вул. Мечникова, на відрізку між пров. Високим та вул. М'ясоєдовською.

На естакаді Морського вокзалу з 13:00 2 вересня до 00:00 3 вересня 2020 року обмежується рух автотранспорту, крім службового транспорту організаторів та учасників гала-концерту.

Також із 17:00 2 вересня до 00:00 3 вересня 2020 року буде припинено рух автотранспорту по вул. Приморській (від Військового узвозу до Митної площі), вул. Канатній ріг Карантинного узвозу, вул. Буніна ріг Польського узвозу.

2 вересня з 16:30 буде організована робота транспорту за такими схемами руху:

тролейбусного маршруту № 10

у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Пушкінської на вул. Грецьку, вул. Рішельєвську (кінцева зупинка тролейбусного маршруту № 9);

у напрямку руху до вул. Інглезі – від кінцевої зупинки тролейбусного маршруту № 9 (вул. Рішельєвська) по вул. Рішельєвській до вул. Жуковського і далі за маршрутом.

Автобусних маршрутів №№ 110, 120, 190:



у напрямку руху до ж/м «Котовського» - від вул. Польської на вул. Жуковського, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську, вул. Гаванну, Військовий узвіз, вул. Приморську і далі за маршрутами;

у напрямку руху до залізничного вокзалу - від вул. Приморської на Військовий узвіз, вул. Гаванну, пров. Маяковського, вул. Преображенську, вул. Буніна, вул. Польську і далі за маршрутами.

Автобусного маршруту № 210:



у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Пушкінської на вул. Жуковського, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську, вул. Гаванну, Військовий узвіз, вул. Приморську і далі за маршрутом;

у напрямку руху до вул. Левітана - від вул. Приморської на Військовий узвіз, вул. Гаванну, пров. Маяковського, вул. Преображенську, вул. Буніна, вул. Рішельєвську і далі за маршрутом.

Робота транспорту буде організована до 01:00 3 вересня:

трамвайних маршрутів: №№ 3, 5, 7, 12, 10, 13, 28;

тролейбусних маршрутів: №№ 3, 7, 8, 9;

автобусних маршрутів: №№ 145, 148, 185, 201, 220а, 242.

Для забезпечення доставки глядачів до місця проживання після закінчення гала-концерту на Потьомкінських сходах буде організована подача автобусів за напрямками: