В Одесі на пляжі розбився 12-річний хлопчик



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Близько третьої години ночі на одному з пляжів міста 12-річний хлопчик, зірвавшись з обриву, впав на каміння

Наразі працівники поліції встановлюють обставини трагедії

Одеські поліцейські розслідують факт загибелі на міському пляжі 12-річного хлопчика, який зірвався з обриву. Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

«Близько третьої години ночі на одному з пляжів міста 12-річний хлопчик, зірвавшись з обриву, впав на каміння та від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. За попередніми даними, неповнолітній був на пляжі зі своїм другом. Дітей без супроводу дорослих побачив охоронець одного з закладів. Чоловік почав викликати поліцію, а хлопчик, почувши це, кинувся тікати, не розрахував відстань і впав з обриву», – повідомили поліцейські.

Зазначається, що наразі працівники Шевченківського відділення поліції встановлюють обставини трагедії.

Подію кваліфіковано за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.

До слова, на Львівщині сталася жахлива ДТП – загинула дитина.

Як повідомлялося, смертельне ДТП на Житомирщині, загинула дитина та троє дорослих.

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