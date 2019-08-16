Детективи ДБР обшукують Одеську облраду



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16 серпня в Одеській облраді проводяться обшуки

ЗМІ стверджують, що обшуки пов'язані із справою про розкрадання 660 млн грн

В Одеській обласній раді проводять обшуки співробітники Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє онлайн-видання 048.ua.

«Поки ще не склавший повноваження глава обласної ради веде сесію, в його кабінеті проводять обшук», - зазначається у повідомленні.

Коментуючи ситуацію, видання написало: «Співробітники поліції, які чергують біля будівлі ООГА підтвердили нам, що співробітники ДБР зайшли в будівлю, але куди і навіщо не пояснили».

Також зазначається, що за інформацією кореспондента видання, біля кабінету Анатолія Урбанського «сидять співробітники правоохоронних органів і не пропускають нікого».

«Кажуть, що йде обшук», - резюмували в виданні. І додали: «Нашого кореспондента вигнали і закрили двері».

Зазначається, що першим про обшуки в будівлі обласної ради повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Григорій Козьма.

«По каналах журналістики стало відомо, що в Одеську облраду зайшов ДБР із обшуком у справі про розкрадання 660 млн грн з боку групи осіб, розкрадання під керівництвом голови облради», - написав Козьма.

І додав, що в Ізмаїлі «працює ще одна група ДБР по цій же справі».

Раніше повідомлялося, що в Одеській обласній раді сталося кілька бійок між депутатами.