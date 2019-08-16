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    Детективи ДБР обшукують Одеську облраду

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    16 серпня в Одеській облраді проводяться обшуки&nbsp; - Детективи ДБР обшукують Одеську облраду
    16 серпня в Одеській облраді проводяться обшуки 

    ЗМІ стверджують, що обшуки пов'язані із справою про розкрадання 660 млн грн

    В Одеській обласній раді проводять обшуки співробітники Державного бюро розслідувань.

    Про це повідомляє онлайн-видання 048.ua.

    «Поки ще не склавший повноваження глава обласної ради веде сесію, в його кабінеті проводять обшук», - зазначається у повідомленні.

    Коментуючи ситуацію, видання написало: «Співробітники поліції, які чергують біля будівлі ООГА підтвердили нам, що співробітники ДБР зайшли в будівлю, але куди і навіщо не пояснили».

    Також зазначається, що за інформацією кореспондента видання, біля кабінету Анатолія Урбанського «сидять співробітники правоохоронних органів і не пропускають нікого».

    «Кажуть, що йде обшук», - резюмували в виданні. І додали: «Нашого кореспондента вигнали і закрили двері».

    Зазначається, що першим про обшуки в будівлі обласної ради повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Григорій Козьма.

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    Детективи ДБР обшукують Одеську облраду
    Детективи ДБР обшукують Одеську облраду
    Детективи ДБР обшукують Одеську облраду
    Детективи ДБР обшукують Одеську облраду
    Детективи ДБР обшукують Одеську облраду
    Детективи ДБР обшукують Одеську облраду
    Детективи ДБР обшукують Одеську облраду
    Детективи ДБР обшукують Одеську облраду
    Детективи ДБР обшукують Одеську облраду

    «По каналах журналістики стало відомо, що в Одеську облраду зайшов ДБР із обшуком у справі про розкрадання 660 млн грн з боку групи осіб, розкрадання під керівництвом голови облради», - написав Козьма.

    І додав, що в Ізмаїлі «працює ще одна група ДБР по цій же справі».

    Раніше повідомлялося, що в Одеській обласній раді сталося кілька бійок між депутатами.

     

    обшук Facebook журналіст
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