Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Трагедія на Одещині: рятувальники зняли з вагона тіло підлітка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Трагедія на Одещині: рятувальники зняли з вагона тіло підлітка
Підлітка з опіками госпіталізували до лікарні
фото ілюстративне

Двоє підлітків заради розваги залізли на вагон і отримали ураження струмом

На залізниці в Одеській області внаслідок ураження електричним струмом загинув підліток, ще двох дітей у тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

«Сьогодні о 01:10 до Служби порятунку від чергового «103» надійшло повідомлення про те, що у селі Слобідка Подільського району, потрібна допомога по зняттю дітей з вагона. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що підлітка вразило електричним струмом. Рятувальники за допомогою триколінної драбини, мотузки та нош зняли тіло хлопця», – йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок події постраждали підлітки 2006 та 2007 років народження, яких у тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу.

Про трагедію також повідомляє поліція Одещини. «Поліцейські територіального підрозділу поліції попередньо встановили, що троє місцевих хлопців 14, 16 та 17 років, повертаючись з парку відпочинку, проходили через вантажний парк залізниці, щоб скоротити шлях. Двоє підлітків, які заради розваги залізли на вагон, отримали ураження струмом, внаслідок чого наймолодший з підлітків загинув на місці, його 16-річного товариша з опіками госпіталізували до лікарні. Третій юнак, який був очевидцем пригоди, не постраждав», – інформують правоохоронці.

Відомості про вказану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Наразі проводяться заходи зі встановлення всіх обставин пригоди.

Теги: Одещина залізниця діти трагедія Національна поліція України рятувальники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік помер на місті інциденту
На Київщині чоловік загинув через напад шершнів: деталі трагедії
3 жовтня, 14:14
Правоохоронці повідомили про підозру 23-річній жінці за опір поліцейському
Трагедія в Дніпрі: поліція повідомила про підозру жінці за опір поліцейському
12 вересня, 11:58
Чоловік записав відео, де стверджує, що вбив шведів в ім'я ісламу
Стрілянина у Брюсселі: загинули двоє людей
16 жовтня, 22:36
Через пожеж померли діти 2020 та 2023 року народження
Пожежа на Вінниччині: загинули маленькі діти
8 жовтня, 01:30
Розшукують 16 осіб
В Іспанії щонайменше 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі
2 жовтня, 02:21
У столиці горів притулок для тварин
У Києві горів притулок для тварин: загинули семеро котів (відео)
24 вересня, 12:57
Люди стоять на пошкодженій дорозі після сильного шторму та повені, які вразили Шаххат, Лівія
У Лівії обвалилася дамба: загинули тисячі людей
12 вересня, 01:59
Дівчина у невстановленому місці перебігала колії
Під Києвом потяг переїхав дівчину (фото)
16 вересня, 10:36
Унаслідок аварії на Чернігівщині загинули троє людей
На Чернігівщині автівка потрапила під потяг: серед загиблих є дитина
12 липня, 23:50

Новини

Трагедія на Одещині: рятувальники зняли з вагона тіло підлітка
Трагедія на Одещині: рятувальники зняли з вагона тіло підлітка
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у районного військкома Одеси
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у районного військкома Одеси
Атака на Одесу: уламки збитих дронів впали в яхт-клубі (фото)
Атака на Одесу: уламки збитих дронів впали в яхт-клубі (фото)
Ворожі дрони атакували Одещину
Ворожі дрони атакували Одещину
ВАКС арештував майно аеропорту «Одеса»
ВАКС арештував майно аеропорту «Одеса»
НАБУ відсторонило главу Одеського теруправління, якого нагородив екснардеп Ківалов
НАБУ відсторонило главу Одеського теруправління, якого нагородив екснардеп Ківалов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Поляки обурені через яблука з України: що відбувається із цінами
24K
Військова Емеральд розповіла, що екснардеп Ляшко має на фронті персонального охоронця
14K
До кінця листопада не робіть висновків про контрнаступ. Вірте і чекайте
13K
Зеленський: втрати в Авдіївці дійсно вражають (відео)
13K
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4728
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів

Новини

Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Сьогодні, 07:08
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Сьогодні, 04:55
Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 04:00
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бійці можуть не дожити до отримання допомоги». Волонтери звернулися до уряду
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту