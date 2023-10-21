Трагедія на Одещині: рятувальники зняли з вагона тіло підлітка
Двоє підлітків заради розваги залізли на вагон і отримали ураження струмом
На залізниці в Одеській області внаслідок ураження електричним струмом загинув підліток, ще двох дітей у тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.
«Сьогодні о 01:10 до Служби порятунку від чергового «103» надійшло повідомлення про те, що у селі Слобідка Подільського району, потрібна допомога по зняттю дітей з вагона. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що підлітка вразило електричним струмом. Рятувальники за допомогою триколінної драбини, мотузки та нош зняли тіло хлопця», – йдеться в повідомленні.
Крім того, внаслідок події постраждали підлітки 2006 та 2007 років народження, яких у тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу.
Про трагедію також повідомляє поліція Одещини. «Поліцейські територіального підрозділу поліції попередньо встановили, що троє місцевих хлопців 14, 16 та 17 років, повертаючись з парку відпочинку, проходили через вантажний парк залізниці, щоб скоротити шлях. Двоє підлітків, які заради розваги залізли на вагон, отримали ураження струмом, внаслідок чого наймолодший з підлітків загинув на місці, його 16-річного товариша з опіками госпіталізували до лікарні. Третій юнак, який був очевидцем пригоди, не постраждав», – інформують правоохоронці.
Відомості про вказану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Наразі проводяться заходи зі встановлення всіх обставин пригоди.
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