До заповітних озер на Одещині прилетіли сотні рожевих фламінго

Птахи тримаються заповідної зони, яку заборонено відвідувати, особливо під час війни

У «Тузлівські лимани» прилетіли дві сотні рожевих фламінго. Про це розповіла пресслужба нацпарку.

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Повернення великих зграй рожевих фламінго у Національному природному парку «Тузлівські лимани» на півдні Одеської області фіксують від 2 травня.

Як повідомив доктор біологічних наук та науковий співробітник парку Іван Русєв, усього нарахували 210 рожевих фламінго.

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«Вони пролетіли над кордоном «Тузлівська Амазонія». Полетіли вони далеко над лиманом Шагани, але знову повернулись і кружляли неподалік. Потім вони подались на заповідні озера Зайцева. 2 травня природоохоронник нацпарку Олена Старовєрова знову побачила птахів – їх було 216. 3 травня ми знову бачили їхній неймовірний політ над лиманом Шагани і пересипом. Було нараховано 210 птахів», – повідомив Русєв.

Як зазначили науковці, зараз головна їжа для фламінго – рясний шар мотиля. Птахи тримаються заповідної зони, яку заборонено відвідувати, особливо під час війни. А ще нещодавно були помічені чотири дельфіни, які ловили біля узбережжя рибу.

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