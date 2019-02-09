Четверо українських моряків повторно заявили, що є військовополоненими – правозахисник



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Командири українських катерів та капітан і мічман буксира заявили, що вони військовополонені і відмовилися давати свідчення

ФСБ РФ проводила слідчі дії стосовно командира катера «Бердянськ» Романа Мокряка, командира катера «Нікополь» Богдана Небилиці, мічмана буксира «Яни Капу» Юрія Будзила і капітана «Яни Капу» Володимира Лісового

Четверо українських моряків, які були захоплені ФСБ РФ у листопаді 2018 року у Керченській протоці, під час проведення слідчих дій повторно заявили, що є військовополоненими. Про це повідомив адвокат Микола Полозов, пише Крим.Реалії.

За його даними, російські слідчі дії проводилися стосовно командира катера «Бердянськ» Романа Мокряка, командира катера «Нікополь» Богдана Небилиці, мічмана буксира «Яни Капу» Юрія Будзила і капітана «Яни Капу» Володимира Лісового.

«Всі вони повторно заявили про свій статус військовополонених. Від дачі показань відмовилися, повідомили лише відомості, передбачені ст. 17 Конвенції. Під час слідчих дій було заявлено клопотання про долучення копій резолюції ПАРЄ», – йдеться в повідомленні Полозова.

4 лютого поранених військовополонених в московському СІЗО «Лефортово» відвідали українські консули.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі РФ у районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських військових кораблі, які здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь, і 24 моряків.

Після прийняття підконтрольними Росії кримськими «судами» рішення про арешт захоплених у полон моряків, усіх їх перевезли до Москви.

Всі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

15 і 16 січня Лефортовський суд Москви прийняв рішення подовжити на три місяці арешт полоненим українським морякам. Адвокати українських моряків оскаржили рішення Лефортовський районного суду м. Москви про подовження терміну утримання під вартою всіх 24 українських моряків.