Еколог пояснив, як війна РФ вбиває дельфінів у Чорному морі (фото)

Експерт розповів, що може бути причиною загибелі дельфінів під час війни

На території національного парку в Одесі екологи виявили чотири тіла загиблих дельфінів. Декілька особин китоподібних було знайдено й на місцевих пляжах. Про це повідомив еколог та співробітник Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв, пише «Главком».

За словами Івана Русєва, на берег Чорного моря в Одесі винесло тіла дельфінів, відомих як білобочки та азовка. Крім цього, фахівці помічають нетипову поведінку у дельфінів, яку вони пов'язують з тим, що тварини можуть мати контузію через війну.

«Травень 2026 року знову став одним із наймасштабніших за кількістю застосованих засобів ураження. Війська РФ здійснили хаотичні бомбардування дронами в перемішку з ракетами, зокрема запускаючи крилаті ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря, а також БпЛА типу Shahed та балістику.​ Загалом за ці дні ворог застосував понад 1500 ударних дронів та десятки ракет по всій Україні, значна частина яких була спрямована на прибережні регіони та логістичні вузли», – розповів еколог.

У Чорному морі через війну гинуть дельфіни фото: Ivan Rusev/Facebook

Іван Русєв також зауважив, що ссавці могли загинути від бомб, або мін в окупованих Росією акваторіях моря Херсонської, Миколаївської областей та Криму. Ще однією причиною загибелі дельфінів може бути їхнє перебування в акваторії Чорного моря поблизу російських портів, звідки течія принесла їх до берегів національного парку в Одесі.

Фахівець не виключає варіант того, що тварини могли отруїтися нафтопродуктами. «Таке явище ми спостерігали торік, коли море винесло до нацпарку мертву афаліну, забруднену нафтою за майже 700 кілометрів звідси. До слова, останнім часом також виявлено близько 40 тіл китоподібних на чорноморському узбережжі Грузії», – пояснив Іван Русєв.

Дельфін у Чорному морі фото: Ivan Rusev/Facebook

Також еколог наголосив на тому, що в Азовському морі також присутнє забруднення акваторії через Росію. «В Азовському морі триває екологічна катастрофа через критичне забруднення нафтопродуктами, хімічними сполуками, мазутом та каналізаційними стоками, які окупанти масово скидають в акваторію», – зазначив він.

Нагадаємо, еколог Іван Русєв розповідав, що на Одещині зафіксовано масштабне забруднення акваторії та піщаного пересипу Національного природного парку «Тузлівські лимани». Рослинна олія, що розлилася внаслідок російських обстрілів портової інфраструктури, охопила площу близько 10 тис. квадратних метрів.