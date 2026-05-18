США та Ізраїль наблизилися до відновлення ударів по Ірану

Трамп після перемир’я знову повернувся до сценарію ударів по Ірану

У Пентагоні вже готуються до відновлення операції, а серед можливих сценаріїв розглядають навіть рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти

Сполучені Штати та Ізраїль ведуть масштабну підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За словами двох чиновників із країн Близького Сходу, йдеться про найбільшу підготовку з моменту набрання чинності припиненням вогню, яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп.

Як зазначає видання, Пентагон уже готується до того, що операція «Епічна лють», призупинена після перемир’я, може бути відновлена найближчими днями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив, що минулими вихідними спілкувався з Трампом. За даними NYT, американські та ізраїльські військові літаки можуть знову розпочати авіаудари по території Ірану. Водночас частина військових аналітиків сумнівається, що самих лише бомбардувань буде достатньо для того, аби змусити Тегеран погодитися на вимоги Вашингтона.

У матеріалі також зазначається, що США та Ізраїль розглядають можливість операції за участю сил спеціального призначення для взяття під контроль запасів високозбагаченого урану в Ірані.

Вашингтон та Тель-Авів вважають, що ці запаси потенційно можуть бути використані для створення ядерної зброї. Втім, за даними видання, така операція несе значні ризики, оскільки може поставити під загрозу життя американських військових та послабити підтримку можливої війни проти Ірану всередині США.

На цьому тлі раніше з’явилася інформація про можливі поступки Вашингтона Тегерану у межах переговорів щодо ядерної програми. Зокрема, The Times of Israel повідомляло, що США нібито готові тимчасово пом’якшити нафтові санкції проти Ірану на період переговорного процесу.

Також повідомлялося, що Іран передав США через Пакистан нову пропозицію щодо переговорів, яка складається з 14 пунктів. Водночас головним каменем спотикання між сторонами залишаються питання ядерної програми Ірану та збагачення урану.