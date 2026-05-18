Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США та Ізраїль наблизилися до відновлення ударів по Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США та Ізраїль наблизилися до відновлення ударів по Ірану
Трамп після перемир’я знову повернувся до сценарію ударів по Ірану
фото: The New York Times
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Пентагоні вже готуються до відновлення операції, а серед можливих сценаріїв розглядають навіть рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти

Сполучені Штати та Ізраїль ведуть масштабну підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За словами двох чиновників із країн Близького Сходу, йдеться про найбільшу підготовку з моменту набрання чинності припиненням вогню, яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп.

Як зазначає видання, Пентагон уже готується до того, що операція «Епічна лють», призупинена після перемир’я, може бути відновлена найближчими днями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив, що минулими вихідними спілкувався з Трампом. За даними NYT, американські та ізраїльські військові літаки можуть знову розпочати авіаудари по території Ірану. Водночас частина військових аналітиків сумнівається, що самих лише бомбардувань буде достатньо для того, аби змусити Тегеран погодитися на вимоги Вашингтона.

У матеріалі також зазначається, що США та Ізраїль розглядають можливість операції за участю сил спеціального призначення для взяття під контроль запасів високозбагаченого урану в Ірані.

Вашингтон та Тель-Авів вважають, що ці запаси потенційно можуть бути використані для створення ядерної зброї. Втім, за даними видання, така операція несе значні ризики, оскільки може поставити під загрозу життя американських військових та послабити підтримку можливої війни проти Ірану всередині США.

На цьому тлі раніше з’явилася інформація про можливі поступки Вашингтона Тегерану у межах переговорів щодо ядерної програми. Зокрема, The Times of Israel повідомляло, що США нібито готові тимчасово пом’якшити нафтові санкції проти Ірану на період переговорного процесу.

Також повідомлялося, що Іран передав США через Пакистан нову пропозицію щодо переговорів, яка складається з 14 пунктів. Водночас головним каменем спотикання між сторонами залишаються питання ядерної програми Ірану та збагачення урану.

Читайте також:

Теги: США Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент дав доручення Олегу Луговському
Оцінка втрат РФ від війни: президент повідомив дані розвідки
Сьогодні, 15:22
Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на військовому параді
Ображений диктатор. Справжні мотиви заяв Путіна
10 травня, 10:47
Хоча документи пройшли перевірку з міркувань безпеки, багато матеріалів ще потребують ретельного наукового аналізу для розв’язання виявлених аномалій
Пентагон почав розсекречення документів про НЛО та прибульців
8 травня, 18:57
Наслідки ворожого прильоту по Харкову
Ворог вдарив по Харкову: виникла пожежа, кількість постраждалих зростає (відео)
7 травня, 12:55
Трамп високо оцінив переговори з іранською стороною
Трамп зробив заяву про переговори з Іраном
6 травня, 22:58
Путін може вбачати «вікно можливостей» у періоді до 2029 року, поки Трамп президент
Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало
6 травня, 04:15
Нині триває 1530-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2026 року
3 травня, 08:16
Тайвань побоюється поступок Трампа щодо статусу острова на саміті в Пекіні
Тайвань побоюється поступок Трампа щодо статусу острова на саміті в Пекіні
25 квiтня, 02:29
Додаткове замінування ключового морського шляху може поглибити паливну кризу у світі
Іран встановив нові міни в Ормузькій протоці – Axios
24 квiтня, 09:37

Соціум

США та Ізраїль наблизилися до відновлення ударів по Ірану
США та Ізраїль наблизилися до відновлення ударів по Ірану
Понад 700 ракет за залп. Командувач Сил безпілотних систем висловився про ППО Москви
Понад 700 ракет за залп. Командувач Сил безпілотних систем висловився про ППО Москви
Санкції для російської нафти. Вашингтон ухвалив рішення
Санкції для російської нафти. Вашингтон ухвалив рішення
Названо першу країну у світі, де майже не залишилося курців
Названо першу країну у світі, де майже не залишилося курців
Відмова Європи від газу РФ почала бити по доходах Кремля – Reuters
Відмова Європи від газу РФ почала бити по доходах Кремля – Reuters
Угорщина відкликала претензії до співробітників Ощадбанку
Угорщина відкликала претензії до співробітників Ощадбанку

Новини

Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Сьогодні, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua