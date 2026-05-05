Війна з Іраном почала тягнути рейтинги Трампа вниз

Затяжний конфлікт без результату посилив тиск на Білий дім

Після більш ніж двох місяців протистояння з Іраном президент США Дональд Трамп стикається з ризиком суттєвого падіння рейтингів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними агентства, конфлікт не приніс ні військового, ні дипломатичного результату, а перспектива його завершення залишається невизначеною.

Представниця Білого дому Олівія Вейлз заявила, що США продовжують тиск на Іран і мають ресурси для досягнення вигідної угоди. Водночас, попри сигнали Тегерана про готовність до переговорів, Вашингтон відхилив ініціативу.

Ключові розбіжності сторін стосуються ядерної програми Ірану та умов можливого припинення конфлікту, що ускладнює пошук компромісу.

Тривале протистояння вже впливає на глобальну економіку. Високі ціни на енергоносії зберігаються, що посилює внутрішній політичний тиск на адміністрацію Трампа.

Експерти зазначають, що військові дії на Близькому Сході можуть негативно позначитися на електоральній підтримці президента та створюють ризики його поразки на виборах.

У Вашингтоні розглядають різні варіанти подальших дій, зокрема морські обмеження та точкові удари, однак чіткої стратегії наразі немає.

Аналітики не виключають, що конфлікт може перейти у фазу затяжного протистояння без визначеного фіналу, що зберігатиме нестабільність як у регіоні, так і на світових ринках.

Напередодні у США посилилися очікування щодо можливих змін у балансі сил у Конгресі після проміжних виборів. У політичних колах дедалі частіше допускають сценарій, за якого Республіканська партія може втратити контроль щонайменше над однією з палат, що автоматично розширить можливості демократів для парламентського контролю над адміністрацією.

У разі такого розвитку подій Білий дім може зіткнутися з посиленням розслідувань, зростанням кількості запитів і необхідністю публічної звітності перед Конгресом. Це здатне суттєво ускладнити ухвалення рішень і реалізацію політики адміністрації, особливо в умовах вже наявної внутрішньополітичної напруги.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп відмовився підтвердити, чи зберігається режим припинення вогню з Іраном. Після нових інцидентів у районі Ормузької протоки він ухилився від відповіді щодо можливого поновлення ударів, заявивши, що такі коментарі були б недоречними. Таким чином, перспектива подальшої ескалації конфлікту залишається відкритою.