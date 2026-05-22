Розкрадання на десятки мільйонів. На Одещині викрито схему в Держпродспоживслужбі

Правоохоронці кажуть, що посадовиця Держпродспоживслужби разом зі спільниками оформлювала на підставних осіб неіснуюче поголів’я кіз та овець

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

За даними слідства, фігуранти за два роки незаконно отримали понад 20 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань викрили в Одеській області схему привласнення кошті в Держпродспоживслужбі, передбачених для підтримки тваринництва, що завдала бюджету 20 млн грн збитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, у 2025 році виконувачка обов’язків начальника районної державної лікарні ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в Одеській області вносила до реєстру тварин недостовірні дані про поголів’я.

«До схеми вона залучила знайомого фермера, який підшуковував підставних осіб. На них оформлювали фіктивні відомості про утримання тварин та подавали заявки на отримання дотацій. Таким чином за два роки учасники отримали понад 20 млн грн», – ідеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили тисячі ідентифікаційних бирок та документи, що підтверджують внесення неправдивих даних до реєстру.

7 фото На весь екран











Під час обшуків правоохоронці вилучили тисячі ідентифікаційних бирок та документи, що підтверджують внесення неправдивих даних до реєстру фото: Офіс генпрокурора

Організаторці та фермеру повідомили про підозру за: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 (внесення неправдивих відомостей до документів)ККУ.

Ще чотирьох учасників підозрюють у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Як відомо, в Україні значна частина громадян і представників бізнесу продовжує стикатися з корупцією, однак небагато з них готові повідомляти про такі випадки відповідним органам.

За результатами дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність», у 2025 році про досвід взаємодії з корупцією заявили 18,2% опитаних українців. Йдеться, зокрема, про випадки давання чи отримання хабарів. Для порівняння: у 2024 році цей показник складав 18,7%.

У бізнес-середовищі частка тих, хто стикався з корупційними проявами, навпаки зросла. Якщо у 2024 році про такі випадки повідомляли 18% працівників, то у 2025-му – вже 20,6%.

Водночас готовність повідомляти про корупцію залишається невисокою. Серед населення лише 12,4% респондентів заявили, що могли б звернутися до відповідних органів. У бізнесі цей показник становить 21,1%.