Екс-лідер одеського «Правого сектора» заявив про напад на нього

Нападники завдали активісту кілька ударів битою і металевим предметом

У середу ввечері двоє невідомих вчинили напад на одеського громадського діяча, колишнього лідера одеської обласної організації «Правий сектор» Сергія Стерненка. Про це Стерненко повідомив на своїй сторінці у Facebook. «На мене вчинено напад біля мого будинку. Жити буду!», - зазначив Стерненко. На його думку,



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Колишній лідер одеської обласної організації «Правий сектор» Сергій Стерненко

Нападники завдали активісту кілька ударів битою і металевим предметом

У середу ввечері двоє невідомих вчинили напад на одеського громадського діяча, колишнього лідера одеської обласної організації «Правий сектор» Сергія Стерненка.

Про це Стерненко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«На мене вчинено напад біля мого будинку. Жити буду!», - зазначив Стерненко.

На його думку, «напад організовано з боку Труханова - як помсту за громадську діяльність».

Стерненко також повідомив, що «нападники завдали кілька ударів битою і металевим предметом, пошкодили також автомобіль».

Нагадаємо, Стерненка підозрюють в тому, що в 2014 році він вимагав і отримував гроші від мережі магазинів «Поплавок», де психотропні препарати продавалися під виглядом корму для риб.

За версією слідства, в обмін на $6 тисяч щомісяця Стерненко гарантував магазинам відсутність проблем з представниками «Правого сектору», який він тоді очолював. Захист вимагав звільнити Стерненко з-під варти.

Як повідомлялося, Приморський суд Одеси 24 листопада арештував з правом внесення застави одеського активіста Сергія Стерненка. Сума застави визначена у 608 тис. грн. Арешт відбувся в рамках розслідування справи про заворушення в Одесі в міському саду 18 листопада.

Рішення суду про арешт ґрунтувалось в тому числі на показах голови Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, якому під час подій 18 листопада розбили голову. Шеф поліції стверджує, що активіст бив його ногами (за даними видання цього не було: громадський діяч вів пряму відеотрансляцію подій, і нічого такого на записові немає).

Губернатор Одещини Максим Степанов вніс заставу за Стерненка.