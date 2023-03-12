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Енергетики стабілізували ситуацію зі світлом на Одещині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Енергетики стабілізували ситуацію зі світлом на Одещині
В Одеській області повністю стабілізували ситуацію зі світлом
фото з відкритих джерел

Наразі все жителі Одеси та області зі світлом

Енергетики стабілізували ситуацію зі світлом в Одесі та області. Наразі відключення світла не застосовуються. Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що вночі енергетики закінчили перепідключення високовольтного обладнання. Це дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання.

Наразі все жителі Одеси та області зі світлом, дефіциту в енергосистемі немає. Сьогодні відключень світла немає.

Нагадаємо, в Одесі 27 лютого сталася аварія, через яку майже все місто та сусідні населені пункти залишилися без світла. У Одесі та Одеському районі діяли мережеві обмеження та погодинні відключення світла.

До слова, в Одесі та області з 1 березня змінено час комендантської години. 

Теги: аварія місто Одеса Одещина

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