Енергетики стабілізували ситуацію зі світлом на Одещині

Наразі все жителі Одеси та області зі світлом

Енергетики стабілізували ситуацію зі світлом в Одесі та області. Наразі відключення світла не застосовуються. Про це повідомляє ДТЕК.



Зазначається, що вночі енергетики закінчили перепідключення високовольтного обладнання. Це дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання.

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Наразі все жителі Одеси та області зі світлом, дефіциту в енергосистемі немає. Сьогодні відключень світла немає.

Нагадаємо, в Одесі 27 лютого сталася аварія, через яку майже все місто та сусідні населені пункти залишилися без світла. У Одесі та Одеському районі діяли мережеві обмеження та погодинні відключення світла.

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До слова, в Одесі та області з 1 березня змінено час комендантської години.