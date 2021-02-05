Гаражі під знос: в Одесі збудують новий аеродромний комплекс

Споруди розміщені на землі комунальної власності

Через будівництво аеродромного комплексу в Одесі під знесення потрапили декілька приватних споруд.

Про це повідомляє Depo.Одеса.

Споруди розміщені на землі комунальної власності, яка потрапляє під управління комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» Одеської міської ради

Під удар потрапили власники гаражних товариств «Чайка», «Віраж» і «Сокіл». Наразі, коли ведеться будівництво нового аеродромного комплексу, ці споруди потрапляють під знесення. На їх місці планується будівництво перонного комплексу.

Один з варіантів розв'язання проблеми – міськрада виділить іншу земельну ділянку, яка може бути використана членами гаражних товариств для стоянки транспортних засобів. Така ділянка на сьогодні визначена.

Керівниця КП «Міжнародний аеропорт Одеса» Ольга Макогонюк запевняє, що на цій ділянці можна розмістити до 600 металевих конструкцій для зберігання автомобілів. Але окрім цього, мерія ще повинна знайти ділянку землі для стоянки автомобілів, адже через знесення гаражних комплексів така можливість в одеситів теж відібрана.

Раніше повідомлялося, український транспортний літак Ан-124 «Руслан» доставив із аеропорту Тулузи у Франції до США набільший в історії вантаж.