Медсестер одеських шкіл навчають дружньому до молоді підходу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одесі працює навчальний проєкт з удосконалення роботи шкільних медсестер на основі дружнього до молоді підходу

На базі відділення «Клініка, дружня до молоді» міської студентської поліклініки продовжує роботу освітній проєкт для медичних сестер одеських закладів загальної середньої освіти щодо застосування в роботі дружнього до молоді підходу.

Тренінги для шкільних медсестер проводяться в рамках Плану дій щодо реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей і молоді».

На щотижневих інтерактивних заняттях фахівці відділення «Клініка, дружня до молоді» проводять навчання основних принципів дружнього підходу і його впровадження в професійну діяльність шкільних медсестер, юридичних і психологічних аспектів роботи з дітьми та підлітками.

Базовими принципами дружнього підходу в сфері надання комплексної медико-соціальної та психологічної допомоги підліткам та молоді є доступність, добровільність, доброзичливість, довіра. Дружнє ставлення з боку медпрацівників сприяє більш ефективній роботі в питаннях профілактики ВІЛ, інфекцій, що передаються статевим шляхом, тютюнопаління, наркоманії, булінгу та інших негативних явищ у молодіжному середовищі.

Також за участю громадської організації «Батьки за вакцинацію» на тренінгах обговорювалися актуальні питання імунопрофілактики в підлітків і молоді.

Всесвітня ініціатива Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Громада, дружня до дітей і молоді» наразі охоплює більш ніж 3000 муніципалітетів у 38-ми країнах на 5 континентах.

Минулого року Одеська міська рада підписала з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Меморандум про наміри та взаємодію в рамках глобальної ініціативи «Громада, дружня до дітей і молоді». Одеса включена до списку кандидатів на отримання міжнародного статусу «Громада, дружня до дітей і молоді».