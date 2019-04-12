Громадянину Молдови заборонили в’їзд до України через георгіївську стрічку



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У громадянина Молдови, який їхав в Україну автомобілем, прикордонники виявили георгіївську (гвардійську) стрічку Фото: Державна прикордонна служба України

Громадянину Молдови відмовили у пропуску через кордон та на три роки заборонили в’їзд на територію України

Прикордонники Ізмаїльського загону зафіксували факт переміщення символіки, яка заборонена в Україні та носить пропагандистський і провокативний характер.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Випадок стався 11 квітня на пункті пропуску «Виноградівка», що на Одещині. Зазначається, що у громадянина Молдови, який їхав в Україну автомобілем, прикордонники виявили заборонену символіку - георгіївську (гвардійську) стрічку.

«Іноземцю відмовили у пропуску через кордон та на три роки заборонили в’їзд на територію України», - заявили в ДПСУ.

По даному факту прикордонники також надіслали повідомлення співробітникам Національної поліції.

Як відомо, з 2017 року Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 173-3, якою встановлена відповідальність за виготовлення та пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки.

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники не впустили до України лідера Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунора Келемена.