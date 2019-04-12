  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Громадянину Молдови заборонили в’їзд до України через георгіївську стрічку

    • Розсилка
    <p><span>У громадянина Молдови, який їхав в Україну автомобілем, прикордонники виявили&nbsp;георгіївську (гвардійську) стрічку<o:p></o:p></span></p> - Громадянину Молдови заборонили в’їзд до України через георгіївську стрічку

    У громадянина Молдови, який їхав в Україну автомобілем, прикордонники виявили георгіївську (гвардійську) стрічку

    Фото: Державна прикордонна служба України

    Громадянину Молдови відмовили у пропуску через кордон та на три роки заборонили в’їзд на територію України

    Прикордонники Ізмаїльського загону зафіксували факт переміщення символіки, яка заборонена в Україні та носить пропагандистський і провокативний характер.

    Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    Випадок стався 11 квітня на пункті пропуску «Виноградівка», що на Одещині. Зазначається, що у громадянина Молдови, який їхав в Україну автомобілем, прикордонники виявили заборонену символіку - георгіївську (гвардійську) стрічку.

    «Іноземцю відмовили  у пропуску через кордон та на три роки заборонили в’їзд на територію України», - заявили в ДПСУ.

    По даному факту прикордонники також надіслали повідомлення співробітникам Національної поліції.

    Як відомо, з 2017 року Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 173-3, якою встановлена відповідальність за виготовлення та пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки.

    Раніше повідомлялося, що українські прикордонники не впустили до України лідера Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунора Келемена.

    Читайте також
    прикордонники Держприкордонслужба пропаганда Молдова Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ