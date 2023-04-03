Зеленський вручив громаді Чернігова почесну відзнаку «Місто-герой України»
Відзнаку президента отримав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 квітня, вручив громаді Чернігова почесну відзнаку «Місто-герой України». Про це глава держави сказав у Чернігові з нагоди річниці звільнення північних областей України від російської окупації.
«Для мене честь сьогодні – відзначити боротьбу міста Чернігова, загалом героїзм області. І передати Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв. Рік тому успіхи нашого народу в битвах за Чернігівщину, Сумщину, за Київщину відкрили світу правду. Правду про те, якою є Україна», – сказав Зеленський.
Повідомляється, що відзнаку президента отримав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Також Зеленський нагородив причетних до оборони країни державними відзнаками.
Як повідомлялося, під час робочої поїздки в Чернігівську область президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь і поспілкувався із захисниками України, котрі проходять лікування після поранень, яких вони зазнали під час бойових дій, зокрема на Донецькому напрямку.
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