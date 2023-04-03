Зеленський вручив громаді Чернігова почесну відзнаку «Місто-герой України»

Відзнаку президента отримав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 квітня, вручив громаді Чернігова почесну відзнаку «Місто-герой України». Про це глава держави сказав у Чернігові з нагоди річниці звільнення північних областей України від російської окупації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для мене честь сьогодні – відзначити боротьбу міста Чернігова, загалом героїзм області. І передати Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв. Рік тому успіхи нашого народу в битвах за Чернігівщину, Сумщину, за Київщину відкрили світу правду. Правду про те, якою є Україна», – сказав Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що відзнаку президента отримав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Також Зеленський нагородив причетних до оборони країни державними відзнаками.

Як повідомлялося, під час робочої поїздки в Чернігівську область президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь і поспілкувався із захисниками України, котрі проходять лікування після поранень, яких вони зазнали під час бойових дій, зокрема на Донецькому напрямку.