«Хотів пожартувати»: в Одесі затримали «мінера» Міжнародного автовокзалу



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В ході обстеження будівлі та прилеглої до неї території вибухових пристроїв виявлено не було Фото: Нацполіція

Порушником виявився раніше засуджений 45-річний місцевий мешканець

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який «замінував» Міжнародний автовокзал.

Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook.

«Порушником виявився раніше засуджений 45-річний місцевий мешканець. Свій вчинок чоловік пояснює тим, що, перебуваючи під впливом алкоголю, в нього виникло бажання «пожартувати», - йдеться у повідомленні.

В ході обстеження будівлі та прилеглої до неї території вибухових пристроїв виявлено не було і установа відновила свою роботу.

Наразі чоловіка затримали та оголосили про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Нагадаємо, декілька днів тому невідомий «замінував» актову залу столичного університету.

Також 15 березня надійшла інформація про замінування приміщення Шевченківського районного суду столиці.