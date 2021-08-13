На території заводу в Одесі згоріло шість авто (фото)

В Одесі сталася пожежа на території зупиненого нафтопереробного заводу

Поліція допускає умисне знищення автівок

В Одесі сталася пожежа на території зупиненого нафтопереробного заводу, горіли шість автомобілей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що пожежа сталася напередодні ввечері за адресою Шкодова гора, 1/1.

«Рятувальники оперативно виїхали на гасіння пожежі. По прибуттю до місця виклику пожежники встановили, що горять шість автомобілів», – йдеться в повідомленні.

У поліції Одеси заявили, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

До слова, у Києві згоріла сауна (фото).

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