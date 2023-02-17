Кілька районів Одеси частину завтрашнього дня будуть без світла

Громадян закликають помірно споживати електроенергію

Завтра, 18 лютого, енергетики ДТЕК Одеські електромережі будуть виконувати ремонт на високовольтній лінії, що живить Київський та Приморський райони Одеси. Про це повідомляє ДТЕК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ці роботи дозволять запобігти в майбутньому перегоранню дроту через перенавантаження. Всі побутові споживачі будуть перезаживлені від іншої лінії. Проте світло буде тільки в гарантовані години білої зони графіку. Звертаємося до всіх клієнтів з проханням помірно споживати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади», – йдеться в повідомленні.

Орієнтовно роботи триватимуть до 12 години дня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Енергетики докладуть максимум зусиль, щоб завершити роботу в найкоротший термін. Просимо поставитися до ситуації з розумінням», – додали в ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що 18-19 лютого в деяких районах столиці можуть бути стабілізаційні відключення за графіками у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Також у Бучанському районі Київщини триватиме ремонт електромереж.

До слова, за даними «Центру Разумкова» дефіцит електрики може зберігатись і наступної зими, якщо не покращити фінансовий стан енергетики.