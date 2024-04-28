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Комісія Одеської міськради не дозволила встановити у парку бюст Героя російсько-української війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Комісія Одеської міськради не дозволила встановити у парку бюст Героя російсько-української війни
У міській раді кажуть, що ідею встановлення монумента підтримали, не зійшлися лише щодо місця
фото: В’ячеслав Аброськін/Facebook

Пізніше члени комісії пояснили, що для монументу хочуть обрати інше місце

Історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради відмовила у встановленні на Алеї ВМС України погруддя Героя України Віталія Скакуна. Про це повідомив ексглава Нацполіції Донеччини, нині офіцер ЗСУ В'ячеслав Аброськін.

За словами Аброськіна, одним із питань порядку денного засідання комісії було «Про погодження проєкту рішення щодо встановлення на Алеї ВМС України у парку Перемоги погруддя Героя України Віталія Скакуна, сапера 137 ОБМП 35 бригади ім. М. Остроградського» за клопотанням командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи.

Комісія Одеської міськради не дозволила встановити у парку бюст Героя російсько-української війни фото 1

Аброськін нагадує, що Віталій Скакун – морський піхотинець, який підірвав себе та міст, щоб зупинити навалу російських окупантів.

«На жаль, ані подвиг Героя, ані розуміння значущості для майбутніх поколінь, ані виступи/аргументи військових моряків вельмишановних «членів» комісії не вразили і тому відмовлено. Зауважу, що власне погруддя з білого мармуру за кошти волонтерів та небайдужих простих людей уже виготовлено», – резюмує Аброськін.

Комісія Одеської міськради не дозволила встановити у парку бюст Героя російсько-української війни фото 2

Пізніше у коментарях до посту В'ячеслава Аброськіна один із членів комісії пояснив, що саму ідею встановлення бюсту підтримали, однак для нього хочть обрати інше місце.

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Теги: Одеса монумент Герой України

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