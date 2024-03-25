Одеса готується до пляжного сезону під час війни. Глава області повідомив деталі

Олег Кіпер зауважив, що в Одесі випадків загибелі людей через міни не фіксувалося

Олег Кіпер: «Складно стримати людей мільйонного міста, щоби вони утрималися і не пішли на море»

Якщо військова і погодна ситуація сприятимуть оздоровленню людей на морі – влада Одещини докладе максимум зусиль, аби організувати все у безпечних місцях. Про це заявив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер у інтерв’ю «Главкому».

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За словами Кіпера, підхід до пляжного сезону у цьому році такий ж виважений, як і минулого.

«Минулого року ми відкрили сезон, якщо не помиляюсь, у середині серпня, коли рівень води спав після підриву дамби Херсонської ГЕС. Ми розуміли, що не зупинити потік людей, який в Одесі був тоді. Тому, щоби їх убезпечити, відкрили шість пляжів, які регулярно обстежували і запрошували туди сім’ї наших військових для оздоровлення. Тобто ми запросили людей лише на ті пляжі, які обстежили і які неподалік від укриттів розташовані», – наголосив голова ОВА.

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Керівник Одеської військової адміністрації додав, що досить складно утримати людей з мільйонного міста від відвідування моря. Проте, якщо цього року військова і погодна ситуація дозволятиме оздоровитися людям на морі, влада намагатиметься «для цього все зробити у безпечних місцях».

Олег Кіпер зауважив, що в Одесі випадків загибелі людей через міни не фіксувалося. «Були випадки в області, за містом, у закритих необстежених зонах, на закритих пляжах. Знаю, що поблизу Затоки був випадок, коли з Донеччини приїхали люди, пішли купатися і, дійсно, там підірвалися. Але це був випадок на закритому для купання пляжі, який ніхто не обстежував», – пояснив Олег Кіпер.

За його словами, минулого року влада порушила питання необхідності обстеження пляжів та зведення навколо них різних огороджень, щоби міни не запливали.

Нагадаємо, глава Одещини розказав, як Зеленський «прорубав» зерновий коридор.

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Також три країни-члени НАТО домовилися розміновувати Чорне море. У межах угоди кожна з країн залучить по три мінних тральщики і один корабель управління.

Стало відомо, що на Херсонщині рибалка підірвався на ворожій міні. Пораненого госпіталізували.