Лайма Вайкуле: Я не поїду до Криму ні за які гроші



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Фото: dumskaya.net Лайма Вайкуле в Одесі

Лайма Вайкуле дала прес-конференцію в Одесі

Латвійська співачка Лайма Вайкуле заявила, що не має наміру відвідувати окупований Росією Крим, які б гроші їй за це не пропонували. Про це вона сказала перед своїм концертом в Одесі.

На запитання кореспондента «Думської», чи поїде вона на півострів, Вайкуле відповіла: «Я прекрасно розумію, про що ви мене питаєте. Загалом, я далека від політики, але по відношенню до Криму можу сказати однозначно - я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували».

Нагадаємо, у базу сайту «Миротворець» потрапила відома радянська і російська композиторка Олександра Пахмутова.

У 2014 році на зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним вона заявила, що відносить себе до його прихильників і подякувала «за Крим».

Раніше повідомлялося, що 8 серпня до бази «Миротворця» (проекту, що веде список сепаратистів та осіб, котрі воюють проти України) потрапила білоруська письменниця, публіцистка, лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич. Станом на 9 серпня інформація про Алексієвич з бази сайту видалена.

Алексієвич відреагувала на інцидент з «Миротворцем»: «З Україною у мене немає конфлікту».