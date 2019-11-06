  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі підпалили автомобіль перед вікнами суду

    • Розсилка
    Автомобіль учасниці судового процесу став жертвою зловмисників - В Одесі підпалили автомобіль перед вікнами суду
    Автомобіль учасниці судового процесу став жертвою зловмисників
    фото: od-news.com

    Серед біла дня у Південній Пальмірі підпалили автівку учасниці судового процесу

    Сьогодні в одеських Черемушках було здійснено підпал автомобіля. Зловмисникам вдалося втекти в невідомому напрямку.

    Авто знаходилося на вулиці Академіка Філатова, 5/3.  За словами жінки, яка перебувала в авто під час цієї події, двоє хлопців в капюшонах на головах і масках на обличчях, кинули запальну суміш і втекли.

    Відео з'явилося в одному з одеських пабліків у соцмережах.

    «Був підпал авто одного з учасників справи після розгляду його в Київському суді. Жінка перебувала всередині авто під час здійснення підпалу. У них цивільну справу про встановлення місця проживання дитини. Власниця авто звинувачує чоловіка у знищенні авто», - йдеться у повідомленны.

    Джерело: Взгляд из Одессы

    кримінал Одеса автомобіль жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ