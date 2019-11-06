В Одесі підпалили автомобіль перед вікнами суду



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Автомобіль учасниці судового процесу став жертвою зловмисників фото: od-news.com

Серед біла дня у Південній Пальмірі підпалили автівку учасниці судового процесу

Сьогодні в одеських Черемушках було здійснено підпал автомобіля. Зловмисникам вдалося втекти в невідомому напрямку.

Авто знаходилося на вулиці Академіка Філатова, 5/3. За словами жінки, яка перебувала в авто під час цієї події, двоє хлопців в капюшонах на головах і масках на обличчях, кинули запальну суміш і втекли.

Відео з'явилося в одному з одеських пабліків у соцмережах.

«Був підпал авто одного з учасників справи після розгляду його в Київському суді. Жінка перебувала всередині авто під час здійснення підпалу. У них цивільну справу про встановлення місця проживання дитини. Власниця авто звинувачує чоловіка у знищенні авто», - йдеться у повідомленны.

Джерело: Взгляд из Одессы