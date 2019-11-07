Одеський юридичний ліцей став переможцем Всеукраїнського турніру юних правознавців



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Команда Одеського юридичного ліцею посіла друге місце на Всеукраїнському турнірі юних правознавців

На базі Рівненського обласного наукового ліцею відбувся ХVIІ Всеукраїнський турнір юних правознавців. У цьому році в турнірі брала участь 21 команда із різних регіонів України: Харківа, Волині, Донецька, Рівно, Херсона, Житомира, Одеси.



До складу команди Одеського юридичного ліцею Одеської міської ради Одеської області увійшли учні 11-го класу, а саме: Ганна Кіслова, Олександр Мацак, Анастасія Голуб, Євгенія Цуркан, Надія Мінжирян. Керівник команди - вчитель ліцею Сергій Прутцев.

Команди вели полеміку щодо найактуальніших у правовій сфері питань, пропонували свої варіанти законодавчих і практичних вирішень існуючих проблем, аналізували зарубіжний і міжнародний досвід та можливості його впровадження в українське законодавство.

Команда Одеського юридичного ліцею відзначилася своїми знаннями та неординарним мисленням у питаннях європейських правових стандартів та імплементації їх в українському суспільстві, а також вирішенні проблем екологічної шкоди, кримінальних проступків, злочинності у сфері інформаційних технологій, подолання булінгу, мобінгу, протидії торгівлі людьми та ін.

У ході напруженої боротьби команда Одеського юридичного ліцею посіла ІІ місце.

Метою турніру юних правознавців є популяризація правових знань серед учнівської молоді, її виховання в дусі загальнолюдських демократичних цінностей; створення умов для реалізації та розвитку науково-дослідницьких, творчих здібностей учасників освітнього процесу, прищеплення їм навичок критичного мислення, роботи в колективі, вміння формувати та відстоювати власну думку.