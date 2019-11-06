  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі футбольні ворота смертельно травмували студента

    • Розсилка
    <p>В результаті падіння воріт потерпілий отримав травми, від яких помер до приїзду швидкої</p> - В Одесі футбольні ворота смертельно травмували студента

    В результаті падіння воріт потерпілий отримав травми, від яких помер до приїзду швидкої

    23-річний іноземець прийшов з приятелями на стадіон пограти у футбол

    В Одесі внаслідок падіння футбольних воріт на стадіоні студент-іноземець отримав травми, несумісні з життям.

    Про це 6 листопада повідомляє Приморський відділ поліції в м. Одесі.

    Трагедія сталася в нічний час на стадіоні в Приморському районі Одеси.  

    Попередньо встановлено, що 23-річний іноземець прийшов з приятелями на стадіон пограти у футбол.

    «Стоячи на воротах, хлопець вирішив виконати гімнастичну вправу на їх металевій конструкції. В результаті падіння воріт потерпілий отримав травми, від яких помер до приїзду швидкої», - заявили в поліції.

    Тіло загиблого направлено на експертизу. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

    Раніше повідомлялося, що у Севастополі в школі загинув 13-річний хлопчик, на якого впали старі футбольні ворота.

    трагедія кримінал Одеса поліція стадіон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ