В Одесі футбольні ворота смертельно травмували студента



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В результаті падіння воріт потерпілий отримав травми, від яких помер до приїзду швидкої

23-річний іноземець прийшов з приятелями на стадіон пограти у футбол

В Одесі внаслідок падіння футбольних воріт на стадіоні студент-іноземець отримав травми, несумісні з життям.

Про це 6 листопада повідомляє Приморський відділ поліції в м. Одесі.

Трагедія сталася в нічний час на стадіоні в Приморському районі Одеси.

Попередньо встановлено, що 23-річний іноземець прийшов з приятелями на стадіон пограти у футбол.

«Стоячи на воротах, хлопець вирішив виконати гімнастичну вправу на їх металевій конструкції. В результаті падіння воріт потерпілий отримав травми, від яких помер до приїзду швидкої», - заявили в поліції.

Тіло загиблого направлено на експертизу. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Севастополі в школі загинув 13-річний хлопчик, на якого впали старі футбольні ворота.