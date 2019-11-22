Мер Одеси Труханов потрапив до лікарні: його прооперували



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Геннадій Труханов переніс операцію

Діагноз не розкривається, відомо лише, що оперували міського голову у звичайній одеській клініці

Мера Одеси Геннадія Труханова вчора, 21 листопада, госпіталізували, і він переніс операцію. Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Діагноз не розкривається. Відомо лише, що оперували міського голову в одеській клініці.

«Лікарня не приватна», - зазначили у пресслужбі.

У зв'язку з хворобою Труханов не зміг приїхати на засідання Вищого антикорупційного суду у справі стосовно невнесеного у декларацію майна.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України розглядатиме справу про внесення мером Одеси Геннадієм Трухановим завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2015 і 2016 роки.

За даними правоохоронців, Труханів не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки у низці суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках. Всього в декларації 2015 року мер Одеси не вніс майновий стан на загальну суму 32, 5 млн грн, у декларації 2016 року - на 18, 81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у Труханового є діти.

Сам Труханов після оголошення йому підозри заявив, що ця справа – «метод тиску» на нього і членів його сім'ї.

У разі доведення провини, Труханову загрожує ув'язнення від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Крім того, міський голова може достроково припинити свої повноваження через рішення суду.