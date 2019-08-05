Мешканці Подільська за підкуп виборців загрожує позбавлення волі
Загалом жінка «придбала» 16 голосів за одного з кандидатів в окрузі
На Одещині Котовська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Подільська, яку підозрюють у підкупі виборців.
Про це 5 серпня повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.
Зазначається, що за даними слідства, у липні під час передвиборчої кампанії позачергових парламентських виборів громадянка пропонувала мешканцям мікрорайону Подільська продати свій голос.
«За 1000 гривень подільчани мали проголосувати за одного з кандидатів в окрузі. Загалом жінка «придбала» 16 голосів», - заявили в прокуратурі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи з прізвищами осіб, яким виплатили гроші.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Подільського відділу поліції (ч. 4 ст. 160 КК України).
За підкуп виборців закон передбачає покарання - від 5 до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Як відомо, на виборах до Верховної Ради 21 липня на окрузі №137 у Подільську переміг самовисуванець Олексій Гончаренко (29,55%), який випередив кандидата від «Слуги народу» Олександра Муконіна (24,45%).
За словами Гончаренка, підкупом займався його конкурент по округу Леонід Клімов (самовисуванець). Він третій у списку переможців виборів.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія у понеділок, 5 серпня, має встановити остаточні результати виборів до Верховної Ради.
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