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    Мешканці Подільська за підкуп виборців загрожує позбавлення волі

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    <span>21 липня в Україні пройшли вибори до Верховної Ради</span> - Мешканці Подільська за підкуп виборців загрожує позбавлення волі
    21 липня в Україні пройшли вибори до Верховної Ради

    Загалом жінка «придбала» 16 голосів за одного з кандидатів в окрузі

    На Одещині Котовська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Подільська, яку підозрюють у підкупі виборців.

    Про це 5 серпня повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

    Зазначається, що за даними слідства, у липні під час передвиборчої кампанії позачергових парламентських виборів громадянка пропонувала мешканцям мікрорайону Подільська продати свій голос.

    «За 1000 гривень подільчани мали проголосувати  за одного з кандидатів в окрузі. Загалом жінка «придбала» 16 голосів», - заявили в прокуратурі.

    Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи з прізвищами осіб, яким виплатили гроші.  

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Подільського відділу поліції (ч. 4 ст. 160 КК України).

    За підкуп виборців закон передбачає покарання - від 5 до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Як відомо, на виборах до Верховної Ради 21 липня на окрузі №137 у Подільську переміг самовисуванець Олексій Гончаренко (29,55%), який випередив кандидата від «Слуги народу» Олександра Муконіна (24,45%).

    За словами Гончаренка, підкупом займався його конкурент по округу Леонід Клімов (самовисуванець). Він третій у списку переможців виборів.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія у понеділок, 5 серпня, має встановити остаточні результати виборів до Верховної Ради.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
     Читайте також: Олексій Гончаренко: Я готовий підтримувати Зеленського
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