На лаві підсудних опинилися двоє чиновників Одеської

Посадовці міськради організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для реалізації програми матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси

Судитимуть двох чиновників Одеської міськради, які наживалися на закупівлі оборонної продукції. Про це повідомляє Одеська обласна адміністрація.



Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з департаментів Одеської міської ради та його заступника за фактом зловживання службовим становищем та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що посадовці міськради організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для реалізації програми матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси.

На виконання заявок військових частин, обвинувачені закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити вдвічі дорожче ринкової вартості. Переплата на закупівлі склала 3,9 млн гривень.

Крім цього, заступник керівника безпідставно підписав видаткову накладну про фіктивне отримання товару, хоча насправді підприємець не виконав зобов'язання вчасно.

З метою відшкодування завданих територіальній громаді збитків прокуратурою пред’явлений цивільний позов.

Також до суду скерований обвинувальний акт стосовно директора підприємства-постачальника металевий плит за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, що одеські правоохоронці встановили причетність 54-річного жителя Одеської області до сприяння у незаконному перетині державного кордону поза межами офіційних пунктів пропуску трьом чоловікам. Фігурант домовлявся з охочими виїхати з країни. Вартість послуги складала 8000 доларів з кожної особи.