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Нардепка підказала, за кого треба взятися після прокурорів із фейковою інвалідністю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нардепка підказала, за кого треба взятися після прокурорів із фейковою інвалідністю
Пів сотні прокурорів Хмельниччини оформили інвалідність, імовірно, через корупційну схему глави обласного МСЕК
фото: Нацполіція

Василевська-Смаглюк назвала спосіб, як отримати більше грошей для армії

Народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк переконана, що після прокурорів із фіктивною інвалідністю правоохоронцям слід звернути увагу на фіктивних учасників бойових дій та фіктивних військових. Про це посадовиця написала на своїй сторінці у фейсбуці.

«Упевнена, після фіктивних інвалідів треба взятися за фіктивних учасників бойових дій та фіктивних військових, які на папері – на лінії вогню, а по факту – в тилу. Тоді кожен другий чиновник піде в тюрму за шахрайство, підробку документів та незаконне збагачення. Зате гроші на військових одразу зʼявляться. Ну пару мільярдів так точно!», – наголосила Василевська-Смаглюк.

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони визначила перелік рішень, які повернуть справедливість у роботу медично-соціальних експертних комісій. Зокрема, президент України вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Як наголосив президент, для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності.

Медико-соціальну експертну комісію буде замінено новою європейською моделлю. Прем’єр-міністр доручив міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування. Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.

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Теги: депутат чиновник корупція корупція в Україні прокурор

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