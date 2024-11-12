У Вінниці поліцейські затримали одесита, який організовував втечі ухилянтів за кордон

Після передачі грошових коштів у сумі 24 000 доларів у Вінниці чоловіка затримали в процесуальному порядку

Правоохоронці встановили причетність 54-річного жителя Одеської області до сприяння у незаконному перетині державного кордону поза межами офіційних пунктів пропуску трьом чоловікам. Фігурант домовлявся з охочими виїхати з країни. Вартість послуги складала 8000 доларів з кожної особи. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Вінниччини.

«8 листопада після передачі грошових коштів у сумі 24 000 доларів у м. Вінниця чоловіка затримали в процесуальному порядку. Речові докази у нього вилучили. Слідчі повідомили правопорушникові про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фото: поліція Вінниці

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави.

Злочинну діяльність чоловіка задокументували слідчі обласного главку поліції спільно з працівниками Служби безпеки України та управління міграційної поліції за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомлялося, заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії викрито на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, заступниця головного лікаря за $2 тис. обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.