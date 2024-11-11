Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Інвалідна» корупція: у МСЕК, лікарнях і обласних прокуратурах проходять обшуки

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Інвалідна» корупція: у МСЕК, лікарнях і обласних прокуратурах проходять обшуки
Станом на сьогодні в органах прокуратури усіх рівнів налічується 523 прокурори, які мають інвалідність
фото: Офіс генпрокурора України

Обшуки є частиною комплексної боротьби з корупцією та зловживанням службовим становищем в органах прокуратури та системі медико-соціальної експертизи 

У рамках розслідування зловживань під час отримання інвалідності правоохоронці проводять обшуки у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК), лікарських установах та обласних прокуратурах різних регіонів України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора в межах розслідування фактів неправомірного отримання інвалідності посадовими особами, зокрема прокурорами, проводяться обшуки працівників МСЕК, у лікарських установах, де могли бути видані незаконні довідки та рішення, а також в прокуратурах кількох областей України. 

«Обшуки проводяться у кількох обласних прокуратурах, лікарнях та МСЕК, де були виявлені факти видачі довідок з ознаками фальсифікацій. Вилучено медичну документацію та особові справи, що можуть слугувати доказами у розслідуванні. Триває робота зі встановлення ланцюгів причетних осіб. Комплексні слідчі та розшукові дії включають допити свідків та перевірку правомірності медичних висновків, на підставі яких було встановлено групи інвалідності», – повідомили в ОГП.

Обшуки проводяться у кількох обласних прокуратурах, лікарнях та МСЕК, де були виявлені факти видачі довідок з ознаками фальсифікацій
Обшуки проводяться у кількох обласних прокуратурах, лікарнях та МСЕК, де були виявлені факти видачі довідок з ознаками фальсифікацій
фото: Офіс генпрокурора України

Офіс генерального прокурора продовжує службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності, яке охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат.

Станом на сьогодні в органах прокуратури усіх рівнів налічується 523 прокурори, які мають інвалідність. Цей показник становить менше 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурам. Значне перевищення цього відсотку спостерігається в прокуратурах Хмельницької (29%) та Черкаської областей (27%).

Двом прокурорам встановлено І групу інвалідності, 328 – ІІ групу та 193 – ІІІ групу. Серед них 348 або 67% – чоловіки, 175 або 33% – жінки. 386 прокурорів або 74% – отримали первинне рішення МСЕК про встановлення інвалідності в період до 2022 року.

Відповідно до ст. 86 Закону «Про прокуратуру» прокурори, визнані особами з інвалідністю I або II групи, мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років за наявності відповідного 10-річного стажу. 229 прокурорів або близько 70% від числа тих, хто мають І та ІІ групи, отримують пенсію на таких підставах. Майже половина від загальної суми пенсій, що виплачується цим працівникам щомісяця, припадає на органи прокуратури Черкаської та Хмельницької областей.

Чинним законодавством МСЕК зобовʼязані надсилати за місцем роботи особи з інвалідністю повідомлення щодо групи інвалідності та причини її встановлення. Водночас такі повідомлення від МСЕК до органів прокуратури надходили лише у поодиноких випадках (наразі встановлено лише 10 таких випадків). 25 жовтня 2024 року наказом генерального прокурора внесено зміни до Інструкції з обліку кадрів, якими прокурорів зобов'язано інформувати кадрові підрозділі про встановлення їм інвалідності. 

Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування здійснюється Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. 

Читайте також:

Теги: прокурор розслідування робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівники обласних прокуратур України отримували великі пенсійні витрати
Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік
18 жовтня, 15:42
Олексій Арестович на початку повномасштабного вторгнення намагався заспокоїти українців
Про що мають говорити сьогоднішні «арестовичі»
20 жовтня, 16:00
Meta безоплатно годує працівників у їдальнях великих офісів, зокрема у своїй штаб-квартирі у Кремнієвій долині
Ошукали компанію: Meta звільнила працівників через хибне використання талонів на харчування
17 жовтня, 19:53
За словами журналіста, прокурор області не прокоментував, яка травма «спіткала на службі його дружину прокурора, яка теж має інвалідність»
Інвалідність прокурора Хмельниччини. Стали відомі нові деталі резонансної справи
17 жовтня, 15:53
Маск міг раніше постійно спілкуватись з Путіним
Глава NASA закликав розслідувати інформацію про постійне спілкування Путіна та Маска
26 жовтня, 00:40
Сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом
Візит Зеленського до Ісландії, протести у Грузії. Головне за 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
На кадрі з камери відеоспостереження видно, як Сергій Скрипаль ділиться із хлопчиком хлібом, щоб той міг нагодувати качок
Отруєння Скрипалів «Новачком»: стали відомі нові подробиці
29 жовтня, 22:08
Британія проводить експеримент із скороченим робочим тижднем для компаній
Тисячі працівників у Британії переходять на новий формат роботи
6 листопада, 04:30
38-річний українець загинув внаслідок ДТП у Німеччині
У Німеччини автомобіль збив українця-евакуаторника на смерть
2 листопада, 14:17

Кримінал

Зловживання під час отримання інвалідності: у МСЕК, лікарнях і обласних прокуратурах проходять обшуки
Зловживання під час отримання інвалідності: у МСЕК, лікарнях і обласних прокуратурах проходять обшуки
У Запоріжжі чоловік вбив чотирьох людей і вкоротив собі віку
У Запоріжжі чоловік вбив чотирьох людей і вкоротив собі віку
Викрито схеми ухилення від військової служби: серед затриманих посадовці МСЕК
Викрито схеми ухилення від військової служби: серед затриманих посадовці МСЕК
Заволоділи 150 млн грн. Ексзаступник голови правління банку отримав підозру у пособництві
Заволоділи 150 млн грн. Ексзаступник голови правління банку отримав підозру у пособництві
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2024
28K
«Лавочка закриється». Фахівець зі зв'язку та РЕБ попередив українських виробників дронів про нові виклики на території РФ
11K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
7764
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
5427
В Україні запроваджено аварійні відключення світла (оновлено)

Новини

НАЗК взялося перевіряти статки родини двох нардепів
Сьогодні, 18:12
Завтра у ексголови «Нафтогазу» Коболєва спливають термін дії арешту та заборона виїзду з країни
Сьогодні, 12:11
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:59
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулися на Покровському напрямку – ISW
Сьогодні, 05:30
У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 04:53

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua