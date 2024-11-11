«Інвалідна» корупція: у МСЕК, лікарнях і обласних прокуратурах проходять обшуки

Станом на сьогодні в органах прокуратури усіх рівнів налічується 523 прокурори, які мають інвалідність

Обшуки є частиною комплексної боротьби з корупцією та зловживанням службовим становищем в органах прокуратури та системі медико-соціальної експертизи

У рамках розслідування зловживань під час отримання інвалідності правоохоронці проводять обшуки у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК), лікарських установах та обласних прокуратурах різних регіонів України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора в межах розслідування фактів неправомірного отримання інвалідності посадовими особами, зокрема прокурорами, проводяться обшуки працівників МСЕК, у лікарських установах, де могли бути видані незаконні довідки та рішення, а також в прокуратурах кількох областей України.

«Обшуки проводяться у кількох обласних прокуратурах, лікарнях та МСЕК, де були виявлені факти видачі довідок з ознаками фальсифікацій. Вилучено медичну документацію та особові справи, що можуть слугувати доказами у розслідуванні. Триває робота зі встановлення ланцюгів причетних осіб. Комплексні слідчі та розшукові дії включають допити свідків та перевірку правомірності медичних висновків, на підставі яких було встановлено групи інвалідності», – повідомили в ОГП.

Обшуки проводяться у кількох обласних прокуратурах, лікарнях та МСЕК, де були виявлені факти видачі довідок з ознаками фальсифікацій фото: Офіс генпрокурора України

Офіс генерального прокурора продовжує службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності, яке охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат.

Станом на сьогодні в органах прокуратури усіх рівнів налічується 523 прокурори, які мають інвалідність. Цей показник становить менше 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурам. Значне перевищення цього відсотку спостерігається в прокуратурах Хмельницької (29%) та Черкаської областей (27%).

Двом прокурорам встановлено І групу інвалідності, 328 – ІІ групу та 193 – ІІІ групу. Серед них 348 або 67% – чоловіки, 175 або 33% – жінки. 386 прокурорів або 74% – отримали первинне рішення МСЕК про встановлення інвалідності в період до 2022 року.

Відповідно до ст. 86 Закону «Про прокуратуру» прокурори, визнані особами з інвалідністю I або II групи, мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років за наявності відповідного 10-річного стажу. 229 прокурорів або близько 70% від числа тих, хто мають І та ІІ групи, отримують пенсію на таких підставах. Майже половина від загальної суми пенсій, що виплачується цим працівникам щомісяця, припадає на органи прокуратури Черкаської та Хмельницької областей.

Чинним законодавством МСЕК зобовʼязані надсилати за місцем роботи особи з інвалідністю повідомлення щодо групи інвалідності та причини її встановлення. Водночас такі повідомлення від МСЕК до органів прокуратури надходили лише у поодиноких випадках (наразі встановлено лише 10 таких випадків). 25 жовтня 2024 року наказом генерального прокурора внесено зміни до Інструкції з обліку кадрів, якими прокурорів зобов'язано інформувати кадрові підрозділі про встановлення їм інвалідності.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування здійснюється Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.