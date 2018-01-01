На місці стрілянини в Одесі поліція виявила цех з виготовлення зброї

На місці події виявили вогнепальну перероблене атипову зброю

Унаслідок спецоперації зі знешкодження озброєного чоловіка на вулиці Новосільській в Одесі було виявлено мініцех з виготовлення зброї. Про це у Facebook повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області. Правоохоронці підтвердили смерть двох зловмисників, які були спільниками. За попередніми даними, між ними виник



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ГУ Нацполіції в Одеській області Стрілянина в Одесі

На місці події виявили вогнепальну перероблене атипову зброю

Унаслідок спецоперації зі знешкодження озброєного чоловіка на вулиці Новосільській в Одесі було виявлено мініцех з виготовлення зброї. Про це у Facebook повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці підтвердили смерть двох зловмисників, які були спільниками. За попередніми даними, між ними виник конфлікт, у результаті якого один застрелив іншого.

«Під час штурму в приміщенні, де ховався зловмисник, працівники поліції виявили ще двох раніше судимих чоловіків. Зараз їх доставили в Приморський відділ поліції для проведення слідчих дій», – йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, на місці події виявили вогнепальну перероблене атипову зброю. А в сумці на тілі загиблого стрільця – чотири осколкові гранати.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 і 348 (умисне вбивство, посягання на життя співробітника правоохоронних органів) Кримінального кодексу України.

Відзначимо, що в результаті стрілянини загинули три людини (стрілець Валентин Дорошенко, його знайомий і 27-річний співробітник поліції) і ще троє дістали поранення (два правоохоронці й один випадковий свідок).

Нагадаємо, поліцейський, який дістав тяжке вогнепальне поранення під час затримання Валентина Дорошенка, що розпочав стрілянину в Одесі, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси сталася перестрілка.

Чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко.

57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.