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    Кримінал

    У гаражі харків’янина, який підірвав себе гранатою, виявили арсенал зброї

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    Вилучені речові докази направлені на дослідження - У гаражі харків’янина, який підірвав себе гранатою, виявили арсенал зброї
    Вилучені речові докази направлені на дослідження
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановлюють місце придбання арсеналу зброї та мету його зберігання

    Під час обшуку в гаражі загиблого внаслідок самогубства харків’янина поліція виявила арсенал боєприпасів. Крім боєприпасів чоловік зберігав зброю і складові до неї.

    Про це інформує пресслужба обласного управління Національної поліції.

    Вилучені речові докази направлені на дослідження. Місце їх придбання та мета зберігання встановлюються.

    У поліції нагадали, що 18 вересня у гаражі поблизу будинку по вулиці Алчевських 57-річний чоловік покінчив життя самогубством, підірвавши себе гранатою Ф-1.

    Під час огляду гаража правоохоронці виявили та вилучили три рації Kenwood та два зарядні пристрої, 29 фрагментів від зброї, шість глушників до зброї, два оптичні приціли до гвинтівки, два корпуси гранати РГД-5 та корпус Ф-1, 2 димові гранати РДГ-2-Б, близько 2400 патронів, предмет, схожий на пістолет, три полімерні ємкості із речовиною схожою на порох, два фрагменти від пістолета та інше.

    Під час огляду квартири за місцем мешкання загиблого слідчі вилучили три стволи, вогнегасник та затвор.

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    У гаражі харків’янина, який підірвав себе гранатою, виявили арсенал зброї
    У гаражі харків’янина, який підірвав себе гранатою, виявили арсенал зброї
    У гаражі харків’янина, який підірвав себе гранатою, виявили арсенал зброї
    У гаражі харків’янина, який підірвав себе гранатою, виявили арсенал зброї
    У гаражі харків’янина, який підірвав себе гранатою, виявили арсенал зброї

    За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Харків Національна поліція України зброя граната склад зброї самогубство
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