  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    На Одещині автобус зіштовхнувся з потягом

    В автобусі були люди, є постраждалі
    У м. Чорноморськ Одеської області сьогодні, 24 січня, автобус, який перевозив людей, зіткнувся з товарним потягом. Є постраждалі. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області. Аварія сталася вранці на території морського торговельного порту. За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждали шестеро осіб. П’ятьом з них надано
    • Сьогодні, 12:15
    • Розсилка
    На Одещині автобус врізався у потяг
    Фото: прес-служба Нацполіції
    На Одещині автобус врізався у потяг

    В автобусі були люди, є постраждалі

    У м. Чорноморськ Одеської області сьогодні, 24 січня, автобус, який перевозив людей, зіткнувся з товарним потягом. Є постраждалі. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

    Аварія сталася вранці на території морського торговельного порту.

    За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждали шестеро осіб. П’ятьом з них надано медичну допомогу на місці, одного — госпіталізовано.

    Читайте також

    Поліція встановлює обставини події.

    Раніше повідомлялося, що у Німеччині шкільний автобус врізався у стіну житлового будинку.

    Читайте також
    ДТП Одеса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ