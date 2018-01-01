На Одещині автобус зіштовхнувся з потягом

В автобусі були люди, є постраждалі

У м. Чорноморськ Одеської області сьогодні, 24 січня, автобус, який перевозив людей, зіткнувся з товарним потягом. Є постраждалі. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області. Аварія сталася вранці на території морського торговельного порту. За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждали шестеро осіб. П’ятьом з них надано



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Фото: прес-служба Нацполіції На Одещині автобус врізався у потяг

В автобусі були люди, є постраждалі

У м. Чорноморськ Одеської області сьогодні, 24 січня, автобус, який перевозив людей, зіткнувся з товарним потягом. Є постраждалі. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

Аварія сталася вранці на території морського торговельного порту.

За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждали шестеро осіб. П’ятьом з них надано медичну допомогу на місці, одного — госпіталізовано.

Поліція встановлює обставини події.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині шкільний автобус врізався у стіну житлового будинку.