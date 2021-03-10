  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині чоловік ледь не вбив батька через цигарки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисник&nbsp;попросив у батька сигарету, а коли той відмовив - схопив сокиру і вдарив його по голові - На Одещині чоловік ледь не вбив батька через цигарки
    Зловмисник попросив у батька сигарету, а коли той відмовив - схопив сокиру і вдарив його по голові
    фото: od.npu.gov.ua

    Зараз 55-річний потерпілий перебуває в Саратській центральної лікарні у тяжкому стані

    У Білгород-Дністровському районі Одеської області затримано місцевого жителя, який вдарив сокирою батька за відмову в сигареті.

    Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався минулого тижня.

    Зловмисник пояснив поліцейським, що під час спільного вживання алкогольних напоїв він попросив у батька сигарету, а коли той відмовив – схопив сокиру і вдарив його по голові.

    Зазначається, що зараз 55-річний потерпілий перебуває в Саратській центральної лікарні у тяжкому стані, а 26-річного зловмисника, якого затримали за місцем проживання, на час слідства помістили під варту.

    Як повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Чуканов, знаряддя злочину направили на експертизу, а дії чоловіка кваліфікували як замах на умисне вбивство - ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

    Нагадаємо, на Одещині чоловік забив до смерті співмешканку.

    Теги: Одеса поліція злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies