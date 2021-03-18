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    Замінування судна в Одеському порту: поліція перевіряє інформацію

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    Повідомлення про загрозу вибуху парту надійшло на електронну пошту одеської поліції - Замінування судна в Одеському порту: поліція перевіряє інформацію
    Повідомлення про загрозу вибуху парту надійшло на електронну пошту одеської поліції
    фото: agropolit.com

    На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи

    Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування одного з суден, що перебуває на території Одеського морського торговельного порту. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

    Там розповіли, що повідомлення про загрозу вибуху надійшло на електронну пошту одеської поліції. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію. На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи, додали у пресслужбі.

    Нагадаємо, протягом січня в Одесі неодноразово «мінували» школи і дитячі садки. У кіберполіції скаржаться, що вирахувати лжемінерів вдається не завжди: вони користуються софтом і сервісами, що дозволяють приховати власні дані. Разом з тим, в розслідуванні січневих фейкових мінувань в Одесі є первні результати. Про це на сесії Одеської районної ради розповів в.о. директора кіберполіції в Одеській області Андрій Толкачов.

    За його словами, минулого року по всій Україні поліцейським надіслали понад 200 анонімних повідомлень про замінування. Приходять такі повідомлення найчастіше на електронну пошту, причому автори фейкових мінувань користуються поштовими сервісами, браузерами і софтом, які приховують особу.

    Одеська область за кількістю «мінувань» зайняла в минулому році друге місце: у нас їх було 47. Більше тільки в Запорізькій області – 105 анонімних мінувань. Причому одне повідомлення може містити список з сотень об'єктів.

    Теги: Одеса корабель замінування
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