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    На Одещині жінка била вихованців свого дитячого будинку

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    Згодом комісія із захисту дітей вирішить, чи варто залишати неповнолітніх із прийомною матір'ю - На Одещині жінка била вихованців свого дитячого будинку
    Згодом комісія із захисту дітей вирішить, чи варто залишати неповнолітніх із прийомною матір'ю
    Фото: Yandex.ua

    За справу взялася поліція

    На Одещині власниця дитячого будинку сімейного типу систематично била неповнолітніх постояльців. Деякі з вихованців почали тікати з-під її опіки. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

    Як стало відомо, 53-річна жінка створила будинок сімейного типу та взяла до нього хлопчиків у віці 11–15 років. Згодом троє вихованців почали час від часу тікати. Коли копи їх розшукали і з'ясували причину, стало відомо, що їхня мати і хлопець, який раніше теж був під опікою, систематично били вихованців.

    «Зважаючи на таку ситуацію, менших хлопців розмістили в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Старші ж, хоча й не дуже хотіли зоставатися без менших, поки що залишилися вдома. Відносно молодика та жінки за домашнє насильство поліцейські склали протоколи за ст. 173 КУпАП, а відносно останньої ще й за неналежне виконання батьківських обов’язків», – розповіла старша інспекторка з ювенальної превенції Алла Алексєєва.

    Зараз із сім'єю проводять бесіди. Згодом комісія із захисту дітей вирішить, чи варто залишати неповнолітніх із горе-матір'ю.

    Нагадаємо, у Миколаєві в школі однокласники жорстоко побили 12-річного хлопчика

    До слова, у Києві вчителька інклюзивного класу побила дитину з аутизмом.

    Також у Запоріжжі чоловіка засудили за смертельне побиття п’ятирічного хлопчика.

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    Теги: діти Одещина домашнє насильство
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    На Одещині жінка била вихованців свого дитячого будинку