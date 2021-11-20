Лікарі забули у тілі мешканки Франківська катетер. Жінка мучилася півтора року (фото)

Недужа скаржилася на дискомфорт та на те, що консервативне лікування не допомагає

У мешканки Івано-Франківська у сечовому міхурі виявили катетер, який медики залишили там після хірургічної операції понад півтора року тому. Про це повідомила директорка Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради Ольга Савчук.

Жінка дізналася про медичний виріб у своєму організмі, коли їй проводили відеоцистоскопічне обстеження. Після оперативного втручання вона відчувала дискомфорт під час сечовипускання, а також скаржилася на нерезультативне консервативне лікування.

«Як знахідка, залишений сечовий катетер у сечовому міхурі після проведеного оперативного лікування понад 1,5 року тому. Казуїстичну причину дискомфорту виявлено. Будьте уважні до своїх пацієнтів, адже ще в університеті нас вчили рахувати все «до» і «після» операції, до останньої турун дочки», – написала Савчук.

Раніше на Рівненщині від коронавірусу померла 20-річна Олена Боровець, котра була на сьомому місяці вагітності. Врятувати її дитину також не вдалося.

Як повідомлялося, у обласній клінічній лікарні Чернівців помер пацієнт, котрий міг мати підроблений Covid-сертифікат. Так, лікарка-інфекціоністка цього медичного закладу Ольга Кобевко на своїй сторінці у Facebook, розповідала, що чоловіка привезли у відділення у важкому стані. У цього був коронавірус та ускладнення у вигляді тромбозу. Він мав сертифікат вакцинації, але не мав щеплень.

Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

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