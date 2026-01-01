Ексмеру Одеси Труханову продовжено домашній арешт

Труханов отримав підозру у службовій недбалості, що призвело до загибелі людей

Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Деталями справи поділився його адвокат Олександр Лисак в коментарі для «Суспільне Одеса», пише «Главком».

Зазначається, що 23 грудня Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт Геннадія Труханова на ще один місяць. До цього суд обрав колишньому меру Одеси запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про службову недбалість. За даними слідства, вона призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди в Одесі 30 вересня.

Крім Геннадія Труханова, тоді підозри отримали його заступники, керівники департаментів міської ради та комунального підприємства «Міські дороги». На думку слідства, ексмер Одеси недбало ставився до виконання своїх обов'язків на посаді очільника Одеси.

Раніше «Главком» писав про те, що Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову по справі про службове недбальство, що спричинило загибель дев’яти людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Труханов залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом із зобов’язанням носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову через загибель дев’яти людей в Одесі 30 вересня. За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Згодом Геннадій Труханов заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості стала для нього «несподіванкою».

Також повідомлялося, що за колишнього мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу. Йдеться про запобіжний захід у справі про участь у злочинній організації та незаконне заволодіння землею територіальної громади.