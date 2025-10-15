Понад 10 років у розшуку. Затримано фігуранта справи про незаконне виробництво спирту

Після повідомлення про підозру у 2015 році чоловік переховувався від органів слідства понад 10 років

Підозрюваний – житель Донецької області, який раніше вже мав досвід нелегального виробництва спирту

У Києві затримано підозрюваного у виробництві етилового спирту із недоброякісної сировини невідомого походження, де були виявлені небезпечні для життя людини домішки. Чоловік переховувався від слідства понад 10 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області.

Слідство встановило, що мешканець Донецької області, маючи відповідний досвід, за попередньою змовою з групою осіб організував на території складських приміщень у місті Біла Церква роботу підпільного цеху з незаконного виробництва спирту. На промисловому обладнанні він виготовляв етиловий спирт із недоброякісної сировини невідомого походження.

«Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено обладнання для масового виробництва спирту, понад 50 тисяч літрів концентрату антиобледенільної рідини білоруського виробництва, а також 12 тисяч літрів спиртовмісної рідини», – повідомили у БЕБ.

Зазначається, шо відповідно до висновків експертиз, вилучені рідини містили небезпечні домішки – ізопропанол та етиленгліколь, непридатні для споживання.

За словами правоохоронців, після повідомлення про підозру у 2015 році чоловік переховувався від органів слідства понад 10 років.

На початку жовтня 2025 року співробітники Територіального управління БЕБ у Київській області встановили місце перебування розшукуваного та затримали його у Києві. Після затримання підозрюваному було обрано запобіжний захід. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення підакцизних товарів, що становить загрозу для життя і здоров’я людей) скеровано до суду.

Нагадаємо, ринок алкоголю та тютюнових виробів в Україні знову опинився під загрозою через зростання «тіньового» сегменту. Після успішної боротьби з нелегальним ринком алкоголю та тютюну у 2024 році, коли вдалося вдвічі зменшити «тіньовий» сегмент тютюнового ринку з 25% до 12,6%, спостерігається тривожний відкат.