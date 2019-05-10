На Одещині майор поліції вимагала 16 тис. грн хабара



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На робочому місці була затримана майор поліції Фото: СБУ

Для передачі грошей поліцейська залучила посередника ‒ колишнього співробітника органів внутрішніх справ

Співробітники Служби безпеки викрили на отриманні хабара керівника структурного підрозділу одного з райвідділів ГУ Нацполіції в Одеській області.

Про це 10 травня повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що майор поліції вимагала 16 тисяч гривень від мешканця одного з райцентрів Одещини за непритягнення до адміністративної відповідальності та повернення вилученого транспортного засобу. Чоловік був затриманий нарядом поліції за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Співробітники СБУ задокументували, що для передачі грошей поліцейська залучила посередника ‒ колишнього співробітника органів внутрішніх справ. Правоохоронці затримали посередника на одній з вулиць Одеси після отримання ним частини хабара. Згодом на робочому місці була затримана майор поліції.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших можливих фактів протиправної діяльності майора поліції та посередника.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах директора одного з міських центрів зайнятості Миколаївської області.