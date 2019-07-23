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    На Одещині на 100% опрацьовані результати лише на чотирьох одномандатних округах

    • Розсилка
    На Одещині на 100% опрацьовані результати лише на чотирьох одномандатних округах

    Центральна виборча комісія, станом на 10 ранку 23 липня повністю опрацювала протоколи на одномандатних виборчих округах №№134, 136, 140 та 143

    В окрузі №134, до меж якого входить Малиновський район Одеси, перемогу отримав редактор районної газети «Придунайські вісті» Олег Колєв, який балотувався від «Слуги народу». Він набрав 34,75% голосів виборців. Найближчий до нього суперник, самовисуванець, ексміністр транспорту Євген Червоненко – 16,85%, а чинний нардеп Геннадій Чекіта, який теж йшов у якості самосисуванця, став третім – 8,52%.

    На окрузі №136, до меж якого входить більша частина Суворовського району та трохи Малиновського, перемогу отримав 28-річний урбаніст Олександр Горенюк, який зміг перемогти чинного нардепа Дмитра Голубова – 47,07% проти 40,91% відповідно. Горенюк балотувався від «Слуги народу», а Голубов йшов як самовисуванець.

    У 140-му переможцем став заступник голови Одеської ОДА Сергій Колебошин від «Слуги народу», який набрав 43,11% голосів, у той час як його наближчий конкурент –  чинний нардеп Василь Гуляєв – 21,78%.

    Найбільше голосів на Одещині з усіх переможців набрав самовисуванець, голова Одеської облради Анатолій Урбанський, який переміг в окрузі №143. Йому віддали перевагу 56,95% виборців, у той час як кандидату від «Слуги народу» Віктору Куртєву, який посів друге місце, – 28,27%. 

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.06%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Джерело: depo.ua

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