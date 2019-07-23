На Одещині на 100% опрацьовані результати лише на чотирьох одномандатних округах
Центральна виборча комісія, станом на 10 ранку 23 липня повністю опрацювала протоколи на одномандатних виборчих округах №№134, 136, 140 та 143
В окрузі №134, до меж якого входить Малиновський район Одеси, перемогу отримав редактор районної газети «Придунайські вісті» Олег Колєв, який балотувався від «Слуги народу». Він набрав 34,75% голосів виборців. Найближчий до нього суперник, самовисуванець, ексміністр транспорту Євген Червоненко – 16,85%, а чинний нардеп Геннадій Чекіта, який теж йшов у якості самосисуванця, став третім – 8,52%.
На окрузі №136, до меж якого входить більша частина Суворовського району та трохи Малиновського, перемогу отримав 28-річний урбаніст Олександр Горенюк, який зміг перемогти чинного нардепа Дмитра Голубова – 47,07% проти 40,91% відповідно. Горенюк балотувався від «Слуги народу», а Голубов йшов як самовисуванець.
У 140-му переможцем став заступник голови Одеської ОДА Сергій Колебошин від «Слуги народу», який набрав 43,11% голосів, у той час як його наближчий конкурент – чинний нардеп Василь Гуляєв – 21,78%.
Найбільше голосів на Одещині з усіх переможців набрав самовисуванець, голова Одеської облради Анатолій Урбанський, який переміг в окрузі №143. Йому віддали перевагу 56,95% виборців, у той час як кандидату від «Слуги народу» Віктору Куртєву, який посів друге місце, – 28,27%.
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Слуга народу43.14%
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ОПЗЖ13.06%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.12%
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Голос5.84%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.06%
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Українська стратегія Гройсмана2.32%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Джерело: depo.ua