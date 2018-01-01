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    На Одещині на хабарі «погорів» начальник відділу поліції

    Правоохоронець вимагав та отримав хабар за закриття кримінального провадження за фактом умисного знищення майна
    Співробітники Управління СБУ та прокуратури Одеської області затримали у понеділок при отриманні неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження заступника очільника Арцизького відділу поліції. Про це повідомляє прес-служба Одеської облпрокуратури. «Встановлено, що правоохоронець вимагав і отримав від представника юридичного
    • Сьогодні, 06:50
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    Правоохоронець вимагав та отримав хабар за закриття кримінального провадження за фактом умисного знищення майна

    Співробітники Управління СБУ та прокуратури Одеської області затримали у понеділок при отриманні неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження заступника очільника Арцизького відділу поліції.

    Про це повідомляє прес-служба Одеської облпрокуратури.

    «Встановлено, що правоохоронець вимагав і отримав від представника юридичного підприємства у два транші 2 тисячі доларів неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження за фактом умисного знищення майна», - зазначили в прокуратурі.

    Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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    На Одещині на хабарі «погорів» начальник відділу поліції
    На Одещині на хабарі «погорів» начальник відділу поліції
    На Одещині на хабарі «погорів» начальник відділу поліції

    Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру, відсторонення від займаної посади та обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.

    Як повідомляв «Главком», 10 січня у Вінницькій області затримали адвоката, який вимагав хабар у сумі $15 тисяч за сприяння у непритягненні до кримінальної відповідальності.

    До слова, у Харкові СБУ викрила на хабарі двох податківців.

    Раніше повідомлялося, що заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в тисячу доларів.

    Національна поліція України СБУ кримінал корупція в Україні хабар Одещина
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