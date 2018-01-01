На Одещині на хабарі «погорів» начальник відділу поліції

Правоохоронець вимагав та отримав хабар за закриття кримінального провадження за фактом умисного знищення майна

Співробітники Управління СБУ та прокуратури Одеської області затримали у понеділок при отриманні неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження заступника очільника Арцизького відділу поліції. Про це повідомляє прес-служба Одеської облпрокуратури. «Встановлено, що правоохоронець вимагав і отримав від представника юридичного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронець вимагав та отримав хабар за закриття кримінального провадження за фактом умисного знищення майна

Співробітники Управління СБУ та прокуратури Одеської області затримали у понеділок при отриманні неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження заступника очільника Арцизького відділу поліції.

Як повідомляв «Главком», 10 січня у Вінницькій області затримали адвоката, який вимагав хабар у сумі $15 тисяч за сприяння у непритягненні до кримінальної відповідальності.

До слова, у Харкові СБУ викрила на хабарі двох податківців.

Раніше повідомлялося, що заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в тисячу доларів.