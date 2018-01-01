На Одещині на хабарі «погорів» начальник відділу поліції
- Сьогодні, 06:50
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Правоохоронець вимагав та отримав хабар за закриття кримінального провадження за фактом умисного знищення майна
Про це повідомляє прес-служба Одеської облпрокуратури.
«Встановлено, що правоохоронець вимагав і отримав від представника юридичного підприємства у два транші 2 тисячі доларів неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження за фактом умисного знищення майна», - зазначили в прокуратурі.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв «Главком», 10 січня у Вінницькій області затримали адвоката, який вимагав хабар у сумі $15 тисяч за сприяння у непритягненні до кримінальної відповідальності.
До слова, у Харкові СБУ викрила на хабарі двох податківців.
Раніше повідомлялося, що заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в тисячу доларів.