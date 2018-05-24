На Одещині посилять заходи безпеки в закладах освіти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одеській області посилять заходи безпеки через масове отруєння школярів невідомою речовиною в трьох містах України.

Відповідне доручення сьогодні надав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. Зокрема, для цього будуть задіяні додаткові підрозділи Національної поліції України.

Про посилення охорони на території закладів освіти стало відомо під час комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської ОДА. Скайпом до засідання долучилися керівники районних державних адміністрацій та ОТГ регіону.

«Головне завдання сьогодні – унеможливити повторення таких ситуацій в Одеській області. Вже завтра тисячі наших дітей складатимуть ЗНО з української мови та літератури, далі – останні дзвоники, випускні вечори. Закликаю всі райони та міста максимально відповідально поставитися до питань безпеки. На всіх масових заходах буде забезпечено присутність правоохоронців», — підкреслив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Зазначимо, рекомендовано обмежити доступ на територію закладів освіти осіб, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі. Окрім того, буде посилено контроль щодо недопущення внесення підозрілих предметів, які можуть становити загрозу здоров'ю та життю дітей. Наразі організовано супровід шкільних автобусів до пунктів проведення ЗНО.

Нагадаємо, в Одеській області триває перевірка закладів освіти щодо дотримання норм пожежної безпеки. За ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова у склад комісії включено представників громадськості. Також працівники ДСНС та правоохоронці мають інформувати вихователів, вчителів, керівників та учнів, як поводити себе в небезпечній ситуації.