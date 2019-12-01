На Донеччині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся автобус з 50 пасажирами



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Попередньо встановлено, що водій автобусу не впорався з керуванням Фото Національної поліції

Попередньо встановлено, що водій автобусу не впорався з керуванням

У Ясинуватському районі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса, в якому знаходилося 50 пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

Зазначається, що напередодні до чергової частини Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення, що на трасі неподалік села Новокалинове сталася аварія за участю рейсового автобусу.

«Попередньо встановлено, що водій автобусу не впорався з керуванням, в результаті транспортний засіб з’їхав з дороги та перекинувся. В автобусі знаходилось 50 пасажирів, 5 з них звернулись за медичною допомогою.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», – сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, на об’їзній дорозі поблизу Чернівців легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом. Від удару легковик загорівся: загинули три людини, серед яких дитина.

Нагадаємо, понад 2700 українців цього року загинули в ДТП.