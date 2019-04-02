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    На Одещині придбали ще один шкільний автобус для дітей з особливими освітніми потребами

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    На Одещині придбали ще один шкільний автобус для дітей з особливими освітніми потребами

    В Арцизькому районі Одеської області придбано новий шкільний автобус

    Цей транспортний засіб повністю пристосований для безпечного та комфортного перевезення дітей з особливими освітніми потребами.

    «За останні два роки в регіоні кількість класів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, зросла майже в шість разів. І тому створення для них сучасної та зручної інфраструктури є вимогою часу. Завдяки освітній субвенції з державного бюджету Арцизький район придбав такий автобус одним з перших», — підкреслив директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

    Зазначимо, вартість транспортного засобу становить понад два мільйона гривень. До його конструкції входить спеціальний підйомний механізм.

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    «Кузов автобуса є трохи довшим, з підсиленою задньою підвіскою: ресори і пневмоподушки забезпечують плавний стійкий рух на різних дорогах. В салоні є два місця для крісел-візків. За бажання з них можна пересісти в м'які пасажирські крісла з підлокітниками і ременями безпеки», — розповіли в Арцизькій районній державній адміністрації.

    Олександр Лончак додав, що наразі завершується процедура закупівлі спеціального автобусу також для Куяльницької ОТГ. І цього року відбудеться ще низка закупівель у різних районах області.

    Нагадаємо, у травні 2018 року регіон приєднався до національного проекту з розвитку інклюзивного освітнього середовища. Перша леді Марина Порошенко та голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов підписали Меморандум про створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ). Разом із цим у регіоні вже працюють десятки нових груп для дошкільнят, кімнати психологічного розвантаження та медіатеки.

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