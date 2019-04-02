Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Лиманському районі



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Близько 13.00 на автошляху між Доброславом та Першотравневим водій «Волги» не впорався з керуванням і його автомобіль зіткнувся з деревом

За попередніми даними, в результаті аварії сам водій та один із трьох його пасажирів загинули на місці, ще двоє - отримали травми різного ступеню тяжкості. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлюються.