  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Лиманському районі

    • Розсилка
    Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Лиманському районі

    Близько 13.00 на автошляху між Доброславом та Першотравневим водій «Волги» не впорався з керуванням і його автомобіль зіткнувся з деревом

    За попередніми даними, в результаті аварії сам водій та один із трьох його пасажирів загинули на місці, ще двоє - отримали травми різного ступеню тяжкості. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Лиманському районі
    Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Лиманському районі

    Обставини події встановлюються.

    Читайте також
    ДТП Одещина водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ